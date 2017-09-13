تعرف علي أحدث أسعار الدولار الأمريكي اليوم في مصر

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سعر الدولار في مصر، شهدت أسعار الدولار الأمريكي فى منتصف تعاملاتها خلال اليوم الاربعاء 13/9/2017 تحركات طفيفة لعمليات البيع والشراء داخل البنوك المصرية المختلفة حيث اختلفت أسعار الورقة الخضراء خلال تداولها السوقي اليوم في عدد من المصارف الرسمية بالبلاد في الفترة الحالية بشكل رسمي في القطاع المصرفي المصري.

بعد نجاح البنك المركزي في التحكم في السوق السوداء بشكل كبير وخاصة مع ارتفاع قيمة العملة الخضراء بالبنوك وشركات الصرافة بجميع المحافظات بدأت قيمة العملة الخضراء في الانخفاض والتراجع سواء علي المستوى المحلي أو العالمي وقد صدرت بعض التوقعات ببدء نشاط تداول الفوركس الدولي للعملات الأجنبية في الفترة المقبلة مما يترتب عليه مزيد من الاختفاءات بالنسبة إلى السوق السوداء في مصر.

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وفى سياق آخر وصل سعر الدولار اليوم في إطار تعاملاته في السوق السوداء داخل الأسواق المصرية إلى مستوى جديد حيث بلغ سعر الشراء فيها إلى 17.65 جنيه بينما وصل سعر البيع فيها إلى 17.73 جنيه، فى ظل تدهور سعر الدولار في مصر وتراجعه مرة أخرى بعد سلسلة من القفزات الاقتصادية المختلفة وخاصة بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه، الذي أثر علي العملة الوطنية بنسبة وصلت إلى 50% من إجمالي قيمته السابقة.

استقر سعر الدولار في تعاملاته السوقية أمام الجنيه المصري وذلك بالنسبة إلى تعاملاته المالية في مصرف أبو ظبي الإسلامي ليسجل نحو 17.61 جنيه وذلك بالنسبة إلى الشراء بينما من جهة أخرى وصل سعر بيعه بالبنك إلى 17.71 جنيه مصري وقد استقر ايضًا سعر البيع والشراء في إطار تعاملاته اليوم فى بنك قناة السويس بالإضافة إلى البنك المصري لتنمية الصادرات حيث سجل نحو 17.61 جنيه بالنسبة للشراء بينما بلغ سعر البيع نحو 17.71 جنيه.

من جهة اخرى ورد أنه قد سجل متوسط سعر شراء الدولار داخل البنوك المحلية خلال اليوم نحو 17.62 جنيه مصري بينما تباينت تعاملات الشراء بداخله اليوم ما بين 17.60 جنيه إلى 17.63 جنيه، كما بلغ متوسط سعر البيع داخله نحو 17.72 جنيه، وقد تراوحت أسعار البيع خلال اليوم فيه ما بين 17.70 جنيه إلى 17.73 جنيه مصري.

بينما سجل أعلى سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك الاستثمار بقيمة 17,63 للشراء مقابل 17,73 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم : جدول محدث لحظياً من البنوك مباشرة

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البنك سعر الشراء سعر البيع مصر إيران للتنمية 17.6000 17.7000 مصرف ابو ظبي 17.6100 17.7100 البنك المصري الخليجي 17.6100 17.7100 البنك الأهلي 17.6300 17.7300 بنك القاهرة 17.6000 17.7000 بنك الاسكندرية 17.6000 17.7000 البنك العربي الافريقي 17.6200 17.7200 البنك المركزي 17.6143 17.7143 بنك مصر 17.6200 17.7200 بنك بلوم مصر 17.6200 17.7200 كريدي أجريكول 17.6100 17.7100 بنك التعمير والإسكان 17.6300 17.7300 المصرف المتحد 17.6100 17.7100 البنك التجاري الدولي 17.6000 17.7000 المصري لتنمية الورادات 17.6100 17.7100 البنك الأهلي المتحد 17.6100 17.7100 بنك المشرق 17.6100 17.7100 بنك الاستثمار العربي 17.6300 17.7300 بنك HSBC 17.6000 17.7000 بنك سايب 17.6200 17.7200

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