“جهاز تنمية المشروعات” يوفر التمويل والتدريب وخلق فرص عمل للشباب

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أعلن الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة نيفين جامع أنه منذ تصريح رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أن هناك 200 مليار موجودين في البنوك المصرية لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر تم إنشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ الرابع والعشرين من شهر إبريل عام 2017، ليقوم بأعمال الصندوق الاجتماعي للتنمية.

أضاف نيفين جامع أن الصندوق الاجتماعي للتنمية كان مجال عمله هو تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وليس لها علاقة بالمشروعات المتوسطة بالإضافة إلى توفير فرص عمل وهذا كان أساس عمل الصندوق الاجتماعي للتنمية حيث عمل في هذا المجال منذ خمسة وعشرين سنة حقق خلالها الكثير من الإنجازات، ولكن كان هناك بعض السلبيات بالإضافة إلى إنشاء الجهاز له طابع قومي أكبر بكثير هذا أكبر من هدف إنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية.

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أوضح نيفين جامع أن إنشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة له جانب أخر غير توفير التمويل المالي للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وهو تقديم كافة الخدمات التدريبية اللازمة للكوادر البشرية وخلق فرص عمل مناسبة للشباب المصري.

وأضافت نيفين جامع أن التمويل يوفره العديد من البنوك المصرفية والبنك المركزي المصري حيث أن مجال عمله والكوادر العاملة في المجال المصرفي تجيد التعامل مع هذا الملف التمويلي لكافة المشروعات، ولكن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يقدم كافة وسائل الدعم والمعرفة حيث أن المتقدمين للقروض والمنح من أجل تمويل مشروعاتهم لا يمتلكون الخبرة والمعرفة الكافية في هذا المجال حيث يقوم الجهاز بتقديم كل أوجه الدعم والمساعدة والخبرة اللازمة لبدء المشروع ودعمه بما يضمن له عوامل النجاح في النهاية.

كما أضافت نيفين جامع أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يوفر للشباب التدريب المناسب من أجل خلق فرص عمل في السوق المصرية ليعمل على تحقيق التنمية في كافة القطاعات الاقتصادية في جمهورية مصر العربية وتحقيق التنمية الحقيقية التي تبدأ في مجال الصناعة.

وأشارت نيفين جامع أن على الدولة الاستفادة من كوادرها البشرية ليتم تصنيع الكثير من المنتجات بدلا من استيرادها من الخارج، والعمل على أن يحل المنتج المصنع محليا بدل من المستورد ليعمل على تحقيق تنمية حقيقة في الدولة مع الاستفادة من الموارد البشرية التي تتمتع بها مصر.