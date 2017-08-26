أسعار الذهب تتراجع في الأسواق المصرية الآن: سعر الذهب اليوم

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أسعار الذهب اليوم، ورد أنه قد ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة فى إطار تعاملاتها داخل الأسواق المصرية حيث ارتفع سعر جرام الذهب خلال تعاملاته فى محلات الصاغة بقيمة جنيهين وذلك عن كل عيار من الأعيرة المعدن الأصفر المختلفة والمتنوعة المشهورة فى سوق الصاغة فى مصر.

من جهة أخرى قد جاء فى تصريحات السيد إيهاب واصف والذي يشغل فى منصب عضو شعبة الذهب، أنه بالنسبة إلى سعر الذهب الآن بالسوق المصرية قد شهد خلال اليوم تحرك طفيف جدا فى أثناء تعاملاته علي مدار يومين و تأرجحت هذه الأسعار ما بين ارتفاع وانخفاض بشكل كبير وقد وصلت أسعار الذهب الآن إلى قيم جديد ارتفاعات متتالية تتراوح ما بين جنيه واحد فى البداية حتى وصلت إلى 4 جنيهات وذلك طوال فترة اليوم وقد جاء ذلك بسبب شبه استقرار السعر العالمى بالنسبة إلى الأوقية بشكل عام.

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ورد أنها قد سجل سعر الذهب الأصفر فى خلال تعاملاته داخل السوق المحلى اليوم مستوى جديد فى تعاملاته حيث جاء أن عيار 21 والذي يعد الأكثر تداولا فى مصر منذ فترة طويلة قد بلغ اليوم حوالى 633 جنيها.

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وبعد هذا الارتفاع في الأسعار بالصاغة بوجه عام أصبحت أسعار الذهب التى تبلغ عيار 18 الآن حوالي 542 جنيه، بينما بلغ سعر الذهب عيار21 يسجل 632 جنيه، وعن سعر الذهب عيار 24 فى مصر ورد أنه قد وصل إلى 722 جنيه، أما بالنسبة إلى سعر الجنيه الذهب قد بلغ نحو 5064 جنيه، أما بالنسبة إلى السعر العالمي فقد بلغ 1286 دولار أمريكي.

سعر الذهب اليوم السبت 26-8-2017: تحديث لحظي علي مصر 365

أما عن أسعار الذهب اليوم فى السوق المحلية وما جاء من تصريحات بشأنها فإن عملية الزيادة علي أسعار الذهب في مصر مازالت مستمرة و يحكمها العرض والطلب من جهة وسعر الدولار الذي قد شهدت الأسواق المصرية قفزات صارخة لم ترى مثلها من قبل وتعاملات البورصة ايضًا بالإضافة إلى سعر الذهب في الاسواق العالمية تؤثر ايضًا علي سعر الذهب فى الأسواق المصرية بشكل دائم وتأتي وراء عمليات الصعود والهبوط فيه.

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