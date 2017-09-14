ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق المصرية اليوم

آخر تحديث: أخبار الإقتصاد
ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق المصرية اليوم
سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم، ورد أنه قد ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس فى إطار تعاملاتها الصباحية داخل الأسواق المصرية حيث ارتفع سعر جرام الذهب خلال تعاملاته فى محلات الصاغة بقيمة جنيهين وذلك عن كل عيار من الأعيرة المعدن الأصفر المختلفة والمتنوعة المشهورة فى سوق الصاغة فى مصر.

ورد أنها قد سجل سعر الذهب الأصفر فى خلال تعاملاته داخل السوق المحلى اليوم مستوى جديد فى تعاملاته حيث جاء أن عيار 21 والذي يعد الأكثر تداولا فى مصر منذ فترة طويلة قد بلغ اليوم حوالى 648 جنيها.

أما عن أسعار الذهب اليوم فى السوق المحلية وما جاء من تصريحات بشأنها فإن عملية الزيادة علي أسعار الذهب في مصر مازالت مستمرة و يحكمها العرض والطلب من جهة وسعر الدولار الذي قد شهدت الأسواق المصرية قفزات صارخة لم ترى مثلها من قبل وتعاملات البورصة ايضًا بالإضافة إلى سعر الذهب في الاسواق العالمية تؤثر ايضًا علي سعر الذهب فى الأسواق المصرية بشكل دائم وتأتي وراء عمليات الصعود والهبوط فيه.

وبعد هذا الارتفاع في الأسعار بالصاغة بوجه عام أصبحت أسعار الذهب التى تبلغ عيار 18 الآن حوالي 555 جنيه، بينما بلغ سعر الذهب عيار21 مبلغ 648 جنيها، وعن سعر الذهب عيار 24 فى مصر ورد أنه قد وصل إلى 741 جنيه، أما بالنسبة إلى سعر الجنيه الذهب قد بلغ نحو 5,184 جنيه، أما بالنسبة إلى السعر العالمي فقد بلغ 1,330.64 دولار أمريكي.

من جهة أخرى قد جاء فى تصريحات السيد إيهاب واصف والذي يشغل فى منصب عضو شعبة الذهب، أنه بالنسبة إلى سعر الذهب الآن بالسوق المصرية قد شهد خلال اليوم تحرك طفيف جدا فى أثناء تعاملاته علي مدار يومين و تأرجحت هذه الأسعار ما بين ارتفاع وانخفاض بشكل كبير وقد وصلت أسعار الذهب الآن إلى قيم جديد ارتفاعات متتالية تتراوح ما بين جنيها فى البداية حتى وصلت إلى 5 جنيهات وذلك طوال فترة اليوم وقد جاء ذلك بسبب ارتفاع السعر العالمى بالنسبة إلى الأوقية بشكل عام.

سعر الذهب اليوم الخميس 14-9-2017: تحديث لحظي علي مصر 365

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
عيار 24738 إلى 741
عيار 22677 إلى 679
عيار 21646 إلى 648
عيار 18554 إلى 555
عيار 14431 إلى 432
عيار 12369 إلى 370
الاونصة22,961 إلى 23,032
الجنيه الذهب5,168 إلى 5,184
الكيلو738,286 إلى 740,571

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