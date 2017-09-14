ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق المصرية اليوم

Advertisements

أسعار الذهب اليوم، ورد أنه قد ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس فى إطار تعاملاتها الصباحية داخل الأسواق المصرية حيث ارتفع سعر جرام الذهب خلال تعاملاته فى محلات الصاغة بقيمة جنيهين وذلك عن كل عيار من الأعيرة المعدن الأصفر المختلفة والمتنوعة المشهورة فى سوق الصاغة فى مصر.

ورد أنها قد سجل سعر الذهب الأصفر فى خلال تعاملاته داخل السوق المحلى اليوم مستوى جديد فى تعاملاته حيث جاء أن عيار 21 والذي يعد الأكثر تداولا فى مصر منذ فترة طويلة قد بلغ اليوم حوالى 648 جنيها.

Advertisements

أما عن أسعار الذهب اليوم فى السوق المحلية وما جاء من تصريحات بشأنها فإن عملية الزيادة علي أسعار الذهب في مصر مازالت مستمرة و يحكمها العرض والطلب من جهة وسعر الدولار الذي قد شهدت الأسواق المصرية قفزات صارخة لم ترى مثلها من قبل وتعاملات البورصة ايضًا بالإضافة إلى سعر الذهب في الاسواق العالمية تؤثر ايضًا علي سعر الذهب فى الأسواق المصرية بشكل دائم وتأتي وراء عمليات الصعود والهبوط فيه.

وبعد هذا الارتفاع في الأسعار بالصاغة بوجه عام أصبحت أسعار الذهب التى تبلغ عيار 18 الآن حوالي 555 جنيه، بينما بلغ سعر الذهب عيار21 مبلغ 648 جنيها، وعن سعر الذهب عيار 24 فى مصر ورد أنه قد وصل إلى 741 جنيه، أما بالنسبة إلى سعر الجنيه الذهب قد بلغ نحو 5,184 جنيه، أما بالنسبة إلى السعر العالمي فقد بلغ 1,330.64 دولار أمريكي.

من جهة أخرى قد جاء فى تصريحات السيد إيهاب واصف والذي يشغل فى منصب عضو شعبة الذهب، أنه بالنسبة إلى سعر الذهب الآن بالسوق المصرية قد شهد خلال اليوم تحرك طفيف جدا فى أثناء تعاملاته علي مدار يومين و تأرجحت هذه الأسعار ما بين ارتفاع وانخفاض بشكل كبير وقد وصلت أسعار الذهب الآن إلى قيم جديد ارتفاعات متتالية تتراوح ما بين جنيها فى البداية حتى وصلت إلى 5 جنيهات وذلك طوال فترة اليوم وقد جاء ذلك بسبب ارتفاع السعر العالمى بالنسبة إلى الأوقية بشكل عام.

سعر الذهب اليوم الخميس 14-9-2017: تحديث لحظي علي مصر 365

Advertisements

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 738 إلى 741 عيار 22 677 إلى 679 عيار 21 646 إلى 648 عيار 18 554 إلى 555 عيار 14 431 إلى 432 عيار 12 369 إلى 370 الاونصة 22,961 إلى 23,032 الجنيه الذهب 5,168 إلى 5,184 الكيلو 738,286 إلى 740,571

اقرأ أيضاً:

سعر الدولار اليوم في البنوك والسوق السوداء.

سعر اليورو اليوم في البنوك والسوق السوداء.

سعر الذهب اليوم بالجنيه والدولار الأمريكي وتقرير شامل عن أسعار الذهب في الأيام الماضية من خلال تعاملاته في مصر.

يمكنك أيضا متابعة كافة الأسعار عبر تطبيق بكام فى مصر على جوجل بلاى – وسنكون متواجدين لعرض الأسعار دائما ^_^ ، شكرا لثقتك بنا.