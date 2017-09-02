ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق المصرية اليوم: سعر الذهب اليوم السبت 2-9-2017

آخر تحديث: أخبار الإقتصاد
ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق المصرية اليوم: سعر الذهب اليوم السبت 2-9-2017
ارتفاع جديد في أسعار الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم، ورد أنه قد ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأحد فى إطار تعاملاتها داخل الأسواق المصرية حيث ارتفع سعر جرام الذهب خلال تعاملاته فى محلات الصاغة بقيمة جنيهين وذلك عن كل عيار من الأعيرة المعدن الأصفر المختلفة والمتنوعة المشهورة فى سوق الصاغة فى مصر.

ورد أنها قد سجل سعر الذهب الأصفر فى خلال تعاملاته داخل السوق المحلى اليوم مستوى جديد فى تعاملاته حيث جاء أن عيار 21 والذي يعد الأكثر تداولا فى مصر منذ فترة طويلة قد بلغ اليوم حوالى 644 جنيها.

أما عن أسعار الذهب اليوم فى السوق المحلية وما جاء من تصريحات بشأنها فإن عملية الزيادة علي أسعار الذهب في مصر مازالت مستمرة و يحكمها العرض والطلب من جهة وسعر الدولار الذي قد شهدت الأسواق المصرية قفزات صارخة لم ترى مثلها من قبل وتعاملات البورصة ايضًا بالإضافة إلى سعر الذهب في الاسواق العالمية تؤثر ايضًا علي سعر الذهب فى الأسواق المصرية بشكل دائم وتأتي وراء عمليات الصعود والهبوط فيه.

سعر الذهب اليوم السبت 2-9-2017: تحديث لحظي علي مصر 365

وبعد هذا الارتفاع في الأسعار بالصاغة بوجه عام أصبحت أسعار الذهب التى تبلغ عيار 18 الآن حوالي 552 جنيه، بينما بلغ سعر الذهب عيار21 يسجل 644 جنيه، وعن سعر الذهب عيار 24 فى مصر ورد أنه قد وصل إلى 736 جنيه، أما بالنسبة إلى سعر الجنيه الذهب قد بلغ نحو 5064 جنيه، أما بالنسبة إلى السعر العالمي فقد بلغ 1324 دولار أمريكي.

من جهة أخرى قد جاء فى تصريحات السيد إيهاب واصف والذي يشغل فى منصب عضو شعبة الذهب، أنه بالنسبة إلى سعر الذهب الآن بالسوق المصرية قد شهد خلال اليوم تحرك طفيف جدا فى أثناء تعاملاته علي مدار يومين و تأرجحت هذه الأسعار ما بين ارتفاع وانخفاض بشكل كبير وقد وصلت أسعار الذهب الآن إلى قيم جديد ارتفاعات متتالية تتراوح ما بين جنيه واحد فى البداية حتى وصلت إلى 4 جنيهات وذلك طوال فترة اليوم وقد جاء ذلك بسبب شبه استقرار السعر العالمى بالنسبة إلى الأوقية بشكل عام.

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
عيار 24734 إلى 736
عيار 22673 إلى 675
عيار 21642 إلى 644
عيار 18550 إلى 552
عيار 14428 إلى 429
عيار 12367 إلى 368
الاونصة22,819 إلى 22,890
الجنيه الذهب5,136 إلى 5,152
الكيلو733,714 إلى 736,000

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