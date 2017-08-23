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فوائد شهادات الادخار الثلاثية بقيمة 16% في 10 بنوك، حيث تعتبر شهادات الاستثمار الثلاثية على رأس الأوعية الادخارية التي تتيحها البنوك للمواطنين والتي تختلف من بنك إلى آخر، وتصل مدة تلك الشهادات إلى نحو 3 سنوات، كما لا يمكن كسر تلك الشهادات إلا بعد مدة 6 أشهر من فتحها.

وتختلف تلك الشهادات من بنك إلى أخر باختلاف الإمتيازات التي يقدمها كل بنك، ومن بين تلك البنوك:

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فوائد شهادات الادخار الثلاثية في البنك الأهلى المصري:

يقدم البنك الأهلى المصري للمواطنين نوعين من شهادات الادخار الثلاثية، تصل قيمة الفائدة بالنسبة لاحداها إلى 16% والتي يحصل عليها المواطن كل شهر وذلك بعد إيداعها بمُدة 6 أشهر وتسمى بالشِهادة البلاتينية، بينما تأتي الأخرى لمدة 3 سنوات و يصل عائدها الدوري إلى 16% بشكل سنوي ويمكن الحصول على الفوائد بشكل شهري كما ويتيح البنك الاقتراض على تلك الشهادة بضمان 75 من قيمتها، وتعرف تلك الشهادة باسم شهادة الاستثمار “ب”.

فوائد شهادات الادخار في بنك مصر:

يتيح بنك مصر عَائد بقيمة 16% من قيمة شهادة “القمة” الثلاثية، كما ويتيح البنك إمكانية استرداد قيمة الشهادة بعد مرور مدة 6 أشهر من فتحها، ويمكن للعميل الاقتراض على الشهادة بضمان يصل إلى 90% من قيمتها، بجانب أن العائد يمنح على الشهادة بشكل شهري.

فوائد شهادات الادخار في بنك القاهرة:

تصل قيمة الفائدة التي يقدمها بنك القاهرة على شهادة ال”بريمو سوبر” الثلاثية إلى نحو 16%، والتي يمنحها البنك للعملاء بصورة شهرية، كما ويتيح البنك للمتعاملين كذلك إمكانية استرداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر من فتحها.

فوائد شهادات الادخار في بنك عودة مصر:

يتيح بنك عودة مصر أسعار مختلفة بالنسبة للشهادات الثلاثية، ويأتي هذا كالأتي:

قيمة الفائدة التي يمنحها البنك شهريا للمتعاملين 16%. قيمة الفائدة التي يمنحها البنك كل فترة ثلاث شهور تصل إلى 16.05%. قيمة الفائدة التي يمنحها البنك كل فترة 6 أشهر للمتعاملين تصل إلى 16.10%. قيمة الفائدة التي يمنحها البنك كل فترة سنة للمتعاملين تصل إلى 16.15%.

فوائد شهادات الادخار في البنك العربي الأفريقي الدولي:

يتيح البنك العربي الأفريقي الدولي شهادات استثمار ثلاثية تحت اسم “اميرالد”، ويتم تحديد قيمة الفوائد التي يقدمها البنك على تلك الشهادات وفقا للمدة التي يتم صرف العائد خلالها، هذا كما يتيح البنك إمكانية الاقتراض على تلك الشهادات بضمان تصل نسبته إلى 75%، ويتم تحديد قيمة الفوائد وفقا للآتي:

قيمة الفائدة التي تصرف بشكل شهري تقدر بنحو 14%. قيمة الفائدة التي تصرف كل مدة ثلاثة أشهر تصل إلى 14.25%. قيمة الفائدة التي تصرف كل فترة 6 أشهر تصل إلى 14.5%. قيمة الفائدة التي تصرف بشكل سنوي تصل إلى 15%.

فوائد شهادات الادخار في بنك قطر الوطني الأهلي:

يتيح بنك قطر الوطني استرداد قيمة شهادات الادخار الثلاثية بعد مدة 6 أشهر، كما يمكن الاقتراض على تلك الشهادة بضمان يصل إلى 90% من قيمتها، ويتم تحديد قيمة الفائدة التي يمنحها للمتعاملين بناء على مدة صرفها كالأتي:

قيمة الفائدة التي تصرف شهريا تصل إلى 14.5%. قيمة الفائدة التي تصرف كل فترة ثلاثة أشهر تصل إلى 14.60%. قيمة الفائدة التي تصرف كل فترة 6 أشهر تصل إلى 14.75%.

فوائد شهادات الادخار في بنك كريدي أجريكول مصر:

يختلف العائد الذي يتيحه بنك كريدي أجريكول مصر بالنسبة لشهَادات الادخار الثلاثية بناء على مدة صرف العائد، حيث يصل العائد في حالة صَرفه شهريا إلى 13.5%، بينما قيمة العائد عند صرفه كل فترة ثلاثة أشهر 14%، وقيمته عند صرفه كل فترة 6 أشهر تصل إلى 14.25%.

فوائد شهادات الادخار في البنك التجاري الدولي “CIB”

يمنح البنك التجاري الدولي قيمة الفوائد على شهادات الادخار الثلاثية بناء على مدة صرف تلك الفوائد، هذا بجانب أن إجراء تجديد مدة الشهادات لا يتم إلا في حالة الحصول على موافقة العميل، ويتم تحديد قيمة الشهادات بناء على المدة كالأتي:

قيمة الفائدة التي تصرف بشكل شهري تصل إلى 12.5%. قيمة الفائدة التي تصرف كل فترة 3 أشهر تصل إلى 13%. قيمة الفائدة التي تصرف كل فترة 6 أشهر تصل إلى 13.25%. قيمة الفائدة التي تصرف بشكل سنوي تصل إلى 13.5%.

فوائد شهادات الادخار في بنك الإسكندرية:

يتيح بنك الإسكندرية شهادات الإدخار الثلاثية تحت اسم” نيو أليكس ستار” ويتم تحديد قيمة الفائدة بناء على دورية صرفها للمتعاملين بحيث تكون قيمة العائد في حالة صرفه بشكل شهري 12.75%. بينما تصل قيمة العائد الذي يتم صرفه كل فترة 3 أشهر إلى 13%.

فوائد شهادات الادخار في بنك “ABC”:

يحرص بنك ABC على تحديد قيمة ثابتة للفوائد والتي يمنحها للمتعاملين، بحيث تصل قيمة الفائدة التي يقدمها على شهادات الادخار والتي تصرف كل 6 أشهر إلى 10.875%، بينما تصل قيمة الفائدة التي يمنحها على شهادات الادخار كل فترة ثلاثة أشهر إلى 10.75%.