“الكهرباء” تتعاقد مع شركة متخصصة للكشف عن العدادات بصفة شهرية

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أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء أيمن حمزة أنه تم اتفاق الوزارة مع شركة متخصصة للكشف عن العدادات الكهربائية بصفة دورية تتم كل شهر للعمل على القضاء على شكاوى المواطنين من عدم الحصول على قراءة عدادات الكهرباء، وعدم الحصول على القراءة الفعلية للعدادات التي تدل على استهلاك المواطنين، وأشار أن الشركة تتولى عملية التحصيل الشهرية لرسوم الكهرباء.

أضاف الدكتور أيمن حمزة أن الشركة قامت بوضع آليات تعمل على قراءات عدادات الكهرباء، كما تم تخصيص رقم على الخط الساخن وهو (121) ليتم الإبلاغ المواطنين عن أي شكوى من قراءة العدادات الغير صحيحة والغير معبرة عن الاستهلاك الفعلي للعدادات الكهربائية، كما أضاف أنه على فاتورة دفع الاستهلاك الكهربائي يوجد في خلف الفاتورة العديد من الأرقام للشكوى تبعا لكل منطقة ليتم الإبلاغ عن أي شكوى من الكهرباء أو قراءة الاستهلاك.

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أوضح أيمن حمزة أنه الحكومة المصرية تتحمل العديد من الأعباء الضخمة الكبيرة، وأضاف أن المواطن المصري لابد أن يتعاون مع الجهات الخدمية التي تقدم العديد من الخدمات للمجتمع المصري، وأضاف كما أن الحكومة تعمل من ضمن خطتها على وضع العديد من الآليات التي تعمل على حل كل مشاكل المواطنين وتجنب الشكاوى، عن طريق طرح العدادات الكهربائية مسبوقة الدفع حيث تمكن المواطن من متابعة الاستهلاك والتحكم فيه عن طريق دفع القيمة التي يرغب فيها.

وأشار أيمن حمزة أن وزارة الكهرباء المصرية قد وضعت خطة لست سنوات القادمة لتتمكن من عملية إحلال واستبدال كافة العدادات القديمة بعدادات كهرباء مسبوقة الدفع.

أوضح الدكتور أيمن حمزة أن تجربة العدادات الذكية التي تتم الآن على سبيل التجربة وتجرى على 250 ألف عداد كهربائي على مستوى ست شركات، وأشار أن الدولة المصرية حريصة على توصيل التيار الكهربائي لكل أنحاء جمهورية مصر العربية لخدمة المواطنين لكن في حدود توفير الضوابط والمعايير المناسبة.

والجدير بالذكر أن العداد الذكي يختلف عن العدادات الكهربائية مسبوقة الدفع والعدادات الكهربائية الكودية القديمة، حيث أن العدادات الذكية تكون مرتبطة بالشبكة، كما تقوم العدادات الذكية بالكشف عن السرقات التي تتم في التيار الكهربائي على أن يتم شحنه اتوماتيكي حيث أنها ميزة لا تتوفر في العدادات الكهربائية الحالية.