بالأرقام.. تعرف على أسعار المستلزمات الدراسية في الفجالة

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اقترب طلاب المراحل التعليمية المختلفة من موعد بدء العام الدراسي الجديد، ومع اقتراب هذا الموعد بدأت العديد من الأسر بعمل كافة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالدراسة من شراء المستلزمات المختلفة للدراسة من أدوات مكتبية وحقائب وأقلام وزمزميات وما شابه ذلك، ولا شك أن الفترة الحالية تشهد ارتفاعا كبيرا في أسعار المنتجات المختلفة وهذا ما يتطلب على كل رب أسرة أن يقوم بتجهيز ميزانية كاملة لشراء هذه المستلزمات، ومن خلال المقالة التالية نتعرف سويا على أسعار هذه المستلزمات في منطقة الفجالة، باعتبارها من أكثر المناطق التي تشتهر ببيعها بأسعار منخفضة مقارنة بغيرها من المكتبات خارجها، وإليكم التفاصيل.

أسعار مستلزمات الدراسة، بالنسبة للحقيبة المدرسية الشعبية صغيرة الحجم فقد تراوح السعر الخاص بها من 35 إلى 105 جنيه مصري، فيما تراوح السعر الخاص بالحقيبة المتوسطة الحجم من 150 إلى 300 جنيه مصري، أما سعر الحقائب ذات الماركات الشهيرة فيصل إلى ألف جنيه مصري، وبالنسبة لسعر أقلام الرصاص والتي تتضمن 12 قلما يتراوح من 8 إلى 27.5 جنيه مصري، أما بالنسبة للسعر الخاص بالاقلام الجاف فقد تراوح بين 12 إلى 27.5 جنيه مصري، وفى المقابل وصل السعر الخاص بدسته الكشاكيل 60 ورقة إلى 23 جنيه مصري ويختلف هذا السعر تبعا لاختلاف عدد الصفحات.

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كما وصل السعر الخاص بدسته الكراسات 28 ورقة إلى 23 جنيه مصري، أما سعر علبة أستيكة والتي تتضمن عدد 33 واحدة فقد تراوح بين 22 إلى 55 جنيه مصري، ويبدأ سعر الأستيكة الواحدة من 2.5 جنيه مصري، فيما يصل سعر مبراة أقلام الرصاص إلى 2.5 جنيه مصري، أما السعر الخاص بالمقلمة يتراوح من خمسة جنيهات إلى ثلاثون جنيه مصري، أما سعر علبة الألوان الخشب والتي تشتمل على 12 قلما فقد تراوح ما بين 9 إلى 27.5 جنيه مصري.

وبالنسبة لسعر علبة ألوان فلوماستر والتي تشتمل على 12 قلما فقد تراوح ما بين 10 إلى 30 جنيه مصري، أما غلاف التجليد فقد تراوح السعر الخاص به من 2.5 إلى 5 جنيهات وفقا للخامة الخاصة به، أما سعر اللانش بوكس فيبدأ من 15 إلى 25 جنيه مصري، أما سعر التيكيت يتراوح بين 5 إلى 8 جنيهات، وأخيرا بالنسبة للسعر الخاص بالزمزمية فتبدأ من 7.5 إلى 35 جنيه مصري.