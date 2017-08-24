تعرف على أسعار لحوم عيد الأضحى بجميع منافذ وزارة التموين

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مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك وفى ظل الاستعدادات التي تقوم بها وزارة التموين، أعلنت اليوم الخميس الموافق الرابع والعشرون من شهر أغسطس الجاري عن قيامها بتوفير لحوم العيد في كافة المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الوزارة المنتشرة بجميع محافظات جمهورية مصر العربية، وتأتى هذه اللحوم بأسعار مخفضة وأقل تكلفة مقارنة بمثلها في الأسواق الخارجية وذلك لتخفيف العبء على المواطنين وبخاصة محدودي الدخل وسط الارتفاع الكبير في الأسعار التي تشهده الفترة الحالية.

وقد كشف وزير التموين الدكتور على المصيلحى خلال تصريحات صحفية له اليوم عن أسعار لحوم عيد الأضحى في كافة منافذ البيع التابعة للوزارة بجميع محافظات مصر المختلفة، والتي من المقرر أن تأتى على النحو التالي:

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بالنسبة للحوم خراف الأضاحي، فقد وصل السعر الخاص بها إلى ستون جنيها للكيلو الواحد.

بالنسبة للحوم العجول البقري، فقد وصل السعر الخاص بها إلى 62 جنيه مصري للكيلو الواحد.

بالنسبة للحوم السودانية الطازجة، فقد وصل السعر الخاص بها إلى 85 جنيه مصري للكيلو الواحد.

بالنسبة للحوم البرازيلية المجمدة، فقد وصل السعر الخاص بها إلى 60 جنيه مصري للكيلو الواحد.

بالنسبة للحوم الضأن السودانية، فقد وصل السعر الخاص بها إلى 75 جنيه مصري للكيلو الواحد.

في سياق متصل أكد وزير التموين أن توزيع لحوم العيد يعتمد أساسا على الكشوف الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي والتي تشتمل على أسماء المستحقين والأكثر احتياجا وتحت إشراف أئمة وزارة الأوقاف، مشيرا في الوقت ذاته أنه من المقرر أن يتم توزيع 150 طن لحوم بكافة محافظات الجمهورية على أن يتم توفير كميات أخرى للأوقاف وفقا لاحتياجه لتوزيعها صدقات بعد عيد الأضحى، لافتا إلى أن هذه اللحوم المقرر توزيعها ستكون مشفاه ومغلفة داخل كارتين وتوزع بالأماكن التي تقوم وزارة الأوقاف بتحديدها.

على الجانب الآخر وفى واقعة كانت محل اهتمام العديد من وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي قام وزير التموين بطرد مهندس خلال المؤتمر المنعقد اليوم والذي جاء لمناقشة بعض الآراء الهامة، فأثناء قيام الوزير بالحديث عن التحديات والمشروعات التي تقوم بها الوزارة تعطل الميكروفون عن العمل الأمر الذي أدى إلى استيائه وسأل عن المسئول عن الميكروفون والذي قام احد الحضور بالإشارة إليه مما دفعه لطرده من المؤتمر، ليخرج مهندس الصوت أمام جميع الحضور.