رغم غلاء الأسعار.. منظمة بريطانية تعلن مصر ضمن أرخص 5 دول فى اللحوم والأسماك والدواجن

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علي الرغم من غلاء الاسعار في مصر منذ فترة طويلة إلا أن بعض الإحصائيات كان لها رأي مخالف عند مقارنة الأسعار في مصر مع الأسعار بباقي دول العالم حيث أعلنت منظمة بريطانية أن مصر حاليًا تدخل ضمن أرخص 5 دول فى اللحوم والأسماك والدواجن بشكل عام.

ورد أن جمهورية مصر العربية قد احتلت المركز الثامن والأربعين فى الآونة الأخيرة فى مؤشر بريطانى تأتي وظيفته فى تصنيف الدول ويختص هذا المؤشر في تصنيفها علي حسب أسعار اللحوم فيها وقد جاءت إحصاءات هذا المؤشر الذى شمل فى تصنيفه علي عدد 52 دولة.

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جدير بالذكر أنه قد جاء وفقا لهذا المؤشر الإقتصادي والذي قد صدر عن منظمة “كارتر وينجز” البريطانية والمتخصصة في الغذاء، فإنه قد جاءت مصر ضمن وإحصائياتها فى المركز الخامس من ضمن أرخص دول لأسعار اللحوم وقد شمل هذا التصنيف الإقتصادي جميع أنواع اللحوم المعروفة سواء كانت اللحوم الحمراء والتي تنقسم إلى لحوم “بقرى أو ضانى” أو لحوم بيضاء والتي تضم كلاً من الدجاج أو الأسماك.

من جهة أخرى، قد جاءت سويسرا فى هذا التصنيف فى المركز الأول لتصبح أكثر الدول وأعلاها فى أسعار اللحوم، حيث جاء فى الإحصائيات أن سعر كيلو اللحم فى هذه الدولة من الجزء الخاص الفخذ حوالي 49.7 دولار أمريكي، وأنه بالنسبة إلى كيلو اللحم المفروم قد بلغ 20.81، وبالنسبة إلى سعر الدجاج فيها فقد بلغ 27.14 دولار، أما فيما يخص متوسط سعر الأسماك فقد بلغ 33.30 دولار أمريكي.

وجاء فى المركز الثانى فى هذه القائمة أن كلاً من دولة النرويج وتلاها دولة هونج كونج ثم جاء من بعدها دولة إسرائيل وأخيرًا السويد، أما عن أرخص الدول فى هذه القائمة فقد كانت كلاً من أوكرانيا تلتها ماليزيا ثم جاء من بعدها الهند ثم البرازيل واخيرًا جاءت مصر.

وقد جاء فى طيات هذا التقييم الاقتصادي أن متوسط سعر اللحوم فى مصر الآن قد وصل إلى حوالي 7.1 دولار، وعن سعر الدجاج فى الأسواق المصرية قد بلغ 3.59 دولار، أما بالنسبة إلى سعر كيلو السمك السلمون فقد وصل إلى 28.5 دولار.