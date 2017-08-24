مشروع ال 1.5 مليون فدان الذي تطرحه الحكومة ضمن الخريطة الاستثمارية

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تشهد الفترة الحالية انتظار المستثمرين إعلان الخريطة الاستثمارية وما عليها من المشروعات القومية من قبل وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ويقع في مقدمة تلك المشروعات التي ينتظرها غالبية المستثمرين مشروع المليون ونصف المليون فدان، حيث تسعى الدولة من خلال هذا المشروع إحداث العديد من التوسعات فيما يتعلق بالرقعة الزراعية وكذلك العمرانية.

وتهدف الدولة من خلال هذا المشروع إلى تقليل الضغط الذي تشهده المدن خلال الفترة الحالية بسبب ارتفاع الكثافة السكانية بشكل كبير، هذا بجانب المحاصيل الاستراتيجية التي تسعى الدولة إلى توفيرها من النباتات الطبية والقمح، هذا من خلال خلق مجموعة من المجتمعات المتكاملة الجديدة.

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وعلى الجانب الآخر، فإن هذا المشروع سيَهدف أيضا إلى توفير العديد من الفرص الاستثمارية والتي تتعلق بمجالات الميكنة الزراعية ولوجستيات التخزين والتسويق وكذلك التصنيع الزراعي والتبريد هذا بجانب البنية الأساسية التي ستتكون منها كل قرية والتي ستحتوي على مجموعة من الخدمات منها و مسجد وكنيسة وبنك زرعي وسوق تجاري ومدرسة.

ووفقا للخطة الموضوعة لهذا المشروع، فإنَه سيَتكون من عدد 18 منطقة يتم تقسيمها على 7 محافظات، وقد تم تحديد تلك المحافظات والتي سيَشملها المشروع وهي: قنا وأسوان ومطروح و الوادي الجديد وسيناء والإسماعيلية، وتصل قيمة المساحة التي تم اقتراحها لهذا المشروع نحو 159 مليون فدان.

الجدير بالذكر أن الدولة كانت قد طرحت خلال الفترة الماضية والتي شملت المرحلة الأولى من المشروع عدد 450 ألف فدان، وكانت قد عرضت تلك المساحة على المستثمرين وقتها بسعر 25 ألف جنيه إلى 65 ألف جنيه بالنسبة للفدان الواحد، حيث جاءت تلك الفوارق في الأسعار بالنسبة للفدان وفقا للامتيازات التي يتمتع بها كل فدان والتي تجعله يختلف عن الآخر،

كما ويمكن للمستثمرين أن يقوموا بالتقدم للوزارة خلال الفترة الحالية للحصول على كراسات الشروط التي توفرها الدولة والتي تحتوى على جميع التفاصيل التي تتعلق بالمشروع وأماكن الأراضي والامتيازات التي تجعل الفدادين مختلفة عن بعضها وأسعار كل فدان وكذلك القوانين والشروط التي تضعها الدولة للمتقدمين، هذا بجانب الخطوات التي يجب أن يتبعها المتقدمين لإتمام الإجراءات التي تتعلق بهذا المشروع، ولمزيد من المعلومات حول هذا المشروع تابعونا.