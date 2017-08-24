تراجع جديد فى أسعار الذهب فى الأسواق المصرية

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تراجعت أسعار الذهب في الأسواق المصرية جنيهين، بعد صدور بعض التصريحات الأمريكية التي أثرت عليه بشكل كبير وعلي أسعار الذهب عالميًا، فقد بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في الأسواق حوالي 721 جنيها اليوم، بينما بلغ سعر جرام الذهب في السوق المحلية عيار 21 حوالي 631 جنيها وعن سعر جرام الذهب عيار 18 قد بلغ حوالي 541 جنيها، كما وصل سعر عيار 14 بالأسواق نحو 421 جنيها أما بالنسبة إلى الذهب عيار 12 فبلغ اليوم حوالي 361 جنيها.

ورد أنه بالنسبة إلى سعر الأونصة فقد وصل سعرها اليوم بعد هذا الإنخفاض إلى حوالي 22.428 جنيه، أما فيما يخص سعر جنيه الذهب فقد انخفض إلى 5.048 ألف جنيه، كما أكدت عدد من المصادر الاقتصادية علي أن المعدن الأصفر قد انخفض اليوم الخميس كما تخلى عن بعض مكاسبه بالأسواق بسبب تهديد الرئيس الأمريكي الأخير الذي قد أكد من خلاله علي تعطيل عمل بعض المؤسسات الحكومية.

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من جهة أخرى، مازال المستثمرين في المعدن الأصفر يترقبون ما سوف تؤول إليه الأمور ويتم الكشف عنه من خلال المؤتمر المهم والذي سوف يخرج فيه مسؤولي البنوك المركزية والذي يوجد فى جاكسون هول التابعة إلى الولايات المتحدة فى الفترة القادمة.

كما أعلنت بعض المصادر أنه قد انخفض سعر الذهب بوجه عام فى المعاملات الفورية الخاصة به بنسبة 0.2 % إلى أن بلغ حاليًا حوالي 1287.21 دولار بالنسبة إلى الأوقية الواحدة “الأونصة” بعدما قد تمكن من الإرتفاع بنسبة 0.4 % وذلك فى خلال انعقاد الجلسة السابقة، كما ورد أنه قد انخفض سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة والتي قد تم تسليمها في شهر ديسمبر بنسبة 0.2% إلى 1292.40 دولار وذلك بالنسبة إلى الأوقية.

وتركز الأسواق والمختصين والخبراء حاليًا علي ما سوف يستجد من أمور على الإجتماع السنوي والذي من المتوقع أن يعلنه رؤساء البنوك المركزية فى الفترة القادمة فى ولاية جاكسون هول التابعة إلى ولاية وايومنغ الأمريكية، وطبقًا لبعض التصريحات من المتوقع أن تلتقي رئيسة الاحتياطى الاتحادى والتي تعمل فى “البنك المركزي الأمريكي” ويطلق عليها اسم جانيت يلين مع السيد رئيس البنك المركزي الأوروبي والذي يدعى ماريو دراجي كلمات يوم غدا الجمعة وأن يتم المشاورات بشأن توقعات السياسة النقدية بالإضافة إلى أسعار الفائدة.