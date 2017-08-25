البنك المركزي يعلق على تحويل بعض العملات الورقية إلى معدنية

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وردت بعض التصريحات من خلال مركز معلومات مجلس الوزراء حول ما تردد فى الأونة الأخيرة بشأن انتشار خبر تحويل العملات الورقية في مصر إلى عملات معدنية حيث نفى المركز التصريحات التي قد تم تداولها رواد المواقع الإلكترونية في العديد من الصفحات التابعة إلى مواقع التواصل الاجتماعي.

قد وردت بعض الأنباء بخصوص تحويل العملات الورقية والتي تحمل فئة كلاً من 5 و10 و20 جنيهاً مصري في الفترة القادمة إلى عملات معدنية, وفقد ورد أنه قد قام المركز للتأكد من صحة هذه الإشاعات عن طريق التواصل مع البنك المركزي المصري, وقد جاء رد الأخير بنفى صحة هذه الشائعات جملة وتفصيلاً كما أكد علي أن لم يصدر البنك المركزي أي تصريحات خاصة بهذا الشأن.

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أكد البنك المركزي فى رده علي عملية تحويل العملات المعدنية الموجودة بالأسواق المصرية الحالية والتي تحمل بين طياتها فئة كلاً من 5 قروش و 10 قروش و25 قرشاً بالإضافة إلى التي تحمل فئة50 قرشاً و100 قرشاً فقط داخل السوق المحلي، بجانب عدد أخر من العملات التذكارية والتي تعد عملات استثنائية داخل الاقتصاد وتحمل بين طياتها فئات مختلفة قد صدرت في الأونة الأخيرة بسبب احتفالات الدولة المصرية مؤخرًا بمرور 150 عاماً على بدء عملية إنشاء القاهرة الخديوية, بالغضافة إلى افتتاح قناة السويس الجديدة التي تم افتتاحها حاليًا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقد جاء فى تعليق المركزي أن كل ما أثير فى الأونة الأخيرة حول هذا الشأن ليس له أي أساس من الصحة بالشأن الاقتصادي، كما أوضح البنك المركزي أنه بالنسبة إلى العملات الورقة المذكورة تعد من فئات أوراق النقد المتداول في الفترة الحالية داخل الأسواق المحلية حيث أنه قد أكد علي أنها عملات ذات قوة الإبراء كما أنها عملات معتمدة رسميًا لدى البنوك التي تتداول بها.

جدير بالذكر أن البنك المركزي قد ناشد في رده جميع وسائل الإعلام المختلفة بأن يقوموا بتحري الدقة والموضوعية قبل أن يتم نشر الحقائق وطالبهم بأن يقوموا بالتواصل مع الجهات المعنية من أجل أن يتم التأكد من مثل هذه الاخبار قبل نشرها.