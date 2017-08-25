تعرف علي قيمة رواتب العاملين بـ”الخدمة المنزلية” فى اليوم

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قام الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بالإعلان عن متوسط الأجور اليومية التي يتقاضاها العاملون في مجال الخدمة المنزلية فى هذه الفترة وذلك فى مختلف القطاعات وايضًا والأنشطة الاقتصادية، حيث أعلن عن هذه الرواتب من خلال الربع الثاني من العام الجارى، وقد لفت الجهاز المركزي فى تصريحاته إلى أن أقل أجور يتقاضاها العاملون فى الدولة فى تلك الفترة كانت من نصيب قطاع “خدمات المنزل”، فقد جاء قيمة الراتب اليومي للعامل الواحد حوالي 55.6 جنيه.

جدير بالذكر أنه قد أعلن جهاز الإحصاء خلال أحد تقاريرها الإقتصادية الصادرة بهذا الشأن أن متوسط الأجور اليومية التي اعتاد عليها العاملين في مختلف القطاعات، طبقًا لما نشره الجهاز المركزي فى نشرته الشهرية المعلوماتية والتي صدرت فى شهر أغسطس الجاري لعام 2017، أن بالنسبة إلى الأفراد الأعلى قيمة فى الأجور اليومية بالدولة والتي قد بلغت نحو 92.5 جنيه جاءت طبقًا الإحصائيات إلى الأفراد العاملين فى مجال الوساطة المالية والتأمين ايضًا.

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ورد أنه قد تراجع المتوسط الأعلى للأجور اليومية في مصر فى الربع الثانى من العام الجاري مقارنة بمتوسط الأجور اليومية التي قد ورد خلال نفس المدة من العام الماضى، وقد بلغت قيمته الأجور طبقًا لما ورد فى سجلات الإحصاء خلال الربع الثانى من خلال عام 2016، أنها قد وصلت إلى “107.3 جنيه فى اليوم” وذلك أتي مقابل مبلغ 92.5 جنيه قد سجل خلال الربع الثاني من التعاملات والرواتب فى العام الجارى.

أما من جهة أخرى قد بلغ المتوسط الخاص بالأجور والتي تعد تحديدًا الأقل بالنسبة إلى الأجور اليومية فقد بلغ طبقًا للسجلات أنه قد ارتفعت قيمته فى الربع الثانى من العام الجارى، وذلك عندما تمت مقارنته بذات الربع الخاص بالعام الماضى، حيث أكد الإحصاء أنه قد بلغت رواتب الربع الثاني من عام 2016 في نفس الفترة مبلغ “10.8 جنيهات فى اليوم الواحد”، وقد تم هذا مقابل 55.6 جنيه فى اليوم الواحد طبقًا لما تم تسجيله خلال الربع الثاني من عام 2017، ويعد هذا الأجر المذكور هو متوسط الأجر اليومي الذي تم تقاضيه فعليًا بالنسبة إلى السادة العاملين فى مجال الخدمات المنزلية في البلاد.