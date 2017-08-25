البنك المركزى يعلن عن حجم الودائع داخل البنوك حتى نهاية مايو الماضى

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قام البنك المركزى بالإعلان عن إجمالي حجم الودائع التي تم تحقيقها حتى نهاية شهر مايو الماضي لدى الجهاز المصرفي والتي قد دخلت فيه بخلاف البنك المركزى حيث أكد المركزي علي أن حجم الودائع قد ارتفع بنحو 55 مليار جنيه حتى أنه قد وصل مع ختام شهر مايو إلى 2.973 تريليون جنيه وقد جاء هذا مقابل مبلغ 2.918 تريليون والتي قد رصدها البنك فى نهاية أبريل الماضي.

ورد أن البنك المركزى قد جاء فى أحدث تقرير قد صدر عنه فى صباح اليوم الجمعة، أنه بالنسبة إلى إجمالي الودائع الحكومية فى تلك الفترة قد ارتفع حتى بلغ 511.1 مليار جنيه وكانت تشمل كلاً من مبلغ 315.4 مليار جنيه باعتباره مبلغ ودائع قد وردت بالعملة المحلية بالإضافة إلى مبلغ 195.6 مليار جنيه قد دخل البنوك باعتباره ودائع بالعملات الأجنبية.

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وأضاف البيان الصادر عن البنك المركزي أنه بالنسبة إلى إجمالي قيمة الودائع غير الحكومية داخل البنوك قد ارتفعت خلال تعاملات شهر مايو الماضى بشكل كبير حيث وصلت إلى نحو 2.462 تريليون جنيه وذلك مقارنة بالشهر الماضي حيث وصلت إلى مبلغ 2.413 تريليون جنيه، كما أوضح البيان أنه بالنسبة إلى إجمالي الودائع الموجودة فى تلك الفترة بالعملات الأجنبية قد ارتفعت بشكل كبير حتى بلغت 693.1 مليار جنيه وذلك مقارنة بمبلغ 688.2 مليار جنيه الذي قد حققته فى شهر أبريل الماضي ايضًا.

أما بالنسبة إلى قطاع الأعمال العام فقد ورد فى البيان أنه قد استحوذ على مبلغ 37.9 مليار جنيه بينما تمكن قطاع الأعمال الخاص من الاستحواذ على مبلغ 194.8 مليار جنيه ونافسهم ايضًا القطاع العائلى والذي ورد أن نصيبه كان 453.1 مليار جنيه، أما بالنسبة إلى باقي القطاعات الأخرى الموجودة بالسوق والتى تشمل من ضمنها غير المقيمين بالإضافة إلى الشيكات والحوالات المشتراة فقد أكد البيان علي أنها قد استحوذت على مبلغ 33 مليار جنيه.

ليكون بهذا إجمالي الودائع غير الحكومية التي تمت بالعملة المحلية قد بلغت حوالي 1.76 تريليون جنيه وحصل منها قطاع الأعمال العام على مبلغ قدر بـ 51.3 مليار جنيه منها ثم تمكن قطاع الأعمال الخاص من الاستحواذ علي مبلغ 280.9 مليار جنيه وقام القطاع العائلى بالحصول على مبلغ 1.427 تريليون جنيه فى تعاملاتهم.