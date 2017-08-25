البنك المركزي: ارتفاع قيمة الجهاز المصرفي إلى 1.397 تريليون جنيه بنهاية مايو

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ارتفع إجمالي قيمة القروض التي تم تقديمها لعملاء البنوك، بخلاف البنك المركزي، ليصل إلى 1.397تريليون جنيه وهذا خلال شهر مايو الماضى من عام 2017، وذلك مقابل 1.358 تريليون جنيه في شهر إبريل الماضى لعام 2017، حيث وصل الارتفاع إلى حوالي 39 مليار جنيه.

وقد ذكر أحدث التقارير المقدمة من البنك المركزي، بتاريخ اليوم الجمعة الموافق الخامس والعشرون من أغسطس لعام 2017، أن حجم القروض الممنوحة للحكومة قد بلغت حوالى 335.8 مليار جنيه وذلك خلال شهر مايو الماضى لعام 2017، والتي تنقسم إلى 143.1 مليار جنيه بالعملة المحلية، بينما وصلت القروض بالعملة الأجنبية 192.6 مليار جنيه.

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كما أشار التقرير، أن القروض الغير حكومية قد ارتفعت خلال شهر مايو الماضي، ليكون 1.06 تريليون جنيه، حيث أن قيمة 711.2 مليار جنيه بالعملة المحلية تم تقسيمهم على النشاط الزراعي ليبلغ 77.4 مليار جنيه، بينما وصل نصيب النشاط الصناعي نحو 212.6 مليار جنيه، والنشاط التجاري نحو 79.7 مليار جنيه، بينما كان نشاط الخدمات نحو 183.2 مليار جنيه، وكان نصيب القطاعات الغير موزعة وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح نحو 227.7 مليار جنيه.

ولفت الانتباه أن إجمالي القروض بالعملات الأجنبية بلغ 350.7 مليار جنيه، تم تقسيمهم على النشاط الزراعي ليبلغ 2.74 مليار جنيه، بينما وصل نصيب النشاط الصناعي نحو 172.9 مليار جنيه، والنشاط التجاري نحو 23.5 مليار جنيه، بينما كان نشاط الخدمات نحو 135.6 مليار جنيه، وكان نصيب القطاعات الغير موزعة وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح نحو 15.8مليار جنيه.

من جانب آخر قام التقرير بالتوضيح أن هناك انخفاض في إجمالي حجم الأوراق المالية لدى البنوك، بخلاف البنك المركزي، استثمارات البنوك الخاصة بالأسهم والسندات بجانب وثائق صناديق الاستثمار، والذي يقدر بمبلغ 16 مليار جنيه، ليصل بنهاية شهر مايو الماضي ليصل إلى 1.554 تريليون جنيه، مقابل القيمة في شهر إبريل الماضي لعام 2017 والتي بلغت 1.570 تريليون جنيه.

حيث أشار إلى أن القطاع الحكومي قد قام بالاستحواذ على النسبة الأكبر التي بلغت 1.457 تريليون جنيه، كما قام القطاع الخاص بالاستحواذ على نحو 74.06مليار جنيه وكان ذلك بنهاية شهر إبريل، واستحوذ قطاع الأعمال العام نحو 399 مليون جنيه، كما استحوذ العالم الخارجي على نحو 22.3 مليار جنيه.