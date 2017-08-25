خبير إقتصادي يعلن عن موعد وصول الدولار إلى 15 جنيها

Advertisements

قام السيد أحمد نيازي والذي يشغل منصب عضو شعبة الصرافة داخل اتحاد الغرف التجارية مؤخرًا بالإشارة إلى أنه من المتوقع أن تجد بعض التطورات الهامة علي سعر الدولار الأمريكي داخل الأسواق المصرية، حيث أشار إلى أنه من المتوقع أن ينخفض سعر تعاملات العملة الخضراء محليًا خلال الفترة القادمة في إطار تعاملاتها السوقية أمام الجنيه المصري.

كما لفت سيادته في تصريحاته إلى أن الدولار الأمريكي من المتوقع له أن يشهد انخفاض كبير عن سعره الحالي داخل البنوك والمصارف بوجه عام حيث جاء أنه من المتوقع أن يخفض سعر صرف تعاملات الدولار الأمريكي وأنه سوف يصل إلى 15 جنيها وذلك في غضون الشهور القليلة القادمة .

Advertisements

أوضح السيد عضو شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية والذي يدعى أحمد نيازي في أحدث تصريحاته الصحفية الخاصة بتعاملات العملة الخضراء بوجه عام داخل الأسواق المحلية إلى أنه من المتوقع أن تشهد الأسواق المالية في مصر انخفاض جديد علي سعر صرف الدولار الأمريكي أمام العملة المحلية “الجنيه” وأن هذا الانخفاض يعود بشكل كبير إلى زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي داخل البنوك المصرية، بالإضافة إلى وجود حقل الغاز الجديد الذي من المقرر أن تبدأ جمهورية مصر العربية عملية التصدير منه طبقًا لبعض التصريحات مع نهاية العام الجاري .

يعد الدولار الأمريكي أحد العملات الأجنبية الهامة والتي قد تأثرت بها العملة المحلية بشكل كبير كما أنه قد شهد علي مدار عدة شهور ماضية عدد كبير من القفزات التي قد رفعت سعره بشكل كبير لم يسبق له أن وصلت إليه الأسواق المصرية من قبل مما جعل البنك المركزي يصدر قراره في شهر نوفمبر الماضي بتحرير سعر صرف الدولار وترك كل بنك موجود داخل الحدود المصرية باتخاذ قراراته المالية بشكل مستقل طبقًا لعملية العرض والطلب اليومية.

وعلى هذا قد شهدت الأسواق في الآونة الأخير بعض التراجعات في العملة الأجنبية الخضراء مقابل تعاملاتها مع العملة المحلية المصرية في الأيام القليلة الماضية كما خرجت عدد من التصريحات الهامة بهذا الصدد المؤكدة علي أنه من المتوقع أن ينخفض سعر صرف الدولار من جديد خلال الشهور القادمة.