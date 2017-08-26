الحكومة توافق علي تجديد تراخيص الأكشاك والمحلات للورثة الشرعيين في بعض المناطق بشروط

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قام الدكتور مصطفى مدبولى، والذي يشغل منصب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة في جمهورية مصر العربية، بالتصريح في أحد حواراته أن بالنسبة إلى مجلس إدارة هيئة المجتمعات قد وافق في الفترة الأخيرة على طلب البعض بتجديد تراخيص كلاً من “الأكشاك / والمحال التجارية” وتحديدًا التي قد سبق وأن تم تخصيصها من قبل بنظام مقابل الانتفاع السنوي أو المخصصة بالنظام الشهري في الماضي، حيث يتم تجديدها باسم الورثة الشرعيين وأن يكون السبب في رغبتم في الحصول علي هذا التجديد هو وفاة السابق التخصيص لهم وذلك سوف يتم تطبيقه بالمدن الجديدة.

ورد فى تصريحات السيد وزير الإسكان أنه يشترط أن يتم تقدم الورثة بإقرار رسمي وكان بيانها كالآتى: أنه لم يتم تأجير هذه الوحدة للغير، وأنه لن يتم تغيير النشاط الذي قد كانت عليه وقت وفاة المستأجر الرئيسي لمدة 5 سنوات ويتم احتساب هذه المدة بداية من تاريخ تعديل التخصيص لورثة المنتفع، كما جاء أنه يجب استصدار رخصة التشغيل مرة أخري علي أن تكون باسم الورثة كما يتم استخراجها خلال مهلة قدرها طبقًا لهذه التصريحات 3 أشهر”.

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جدير بالذكر أنه من المقرر أن يتم تحديد قيمة مقابل الانتفاع وذلك من خلال اللجنة المختصة بالتسعير والتي تتبع الهيئة كما يشترط استكمال الإجراءات المقررة طبقًا للقواعد المعروفة، كما يتم تسديد كامل المستحقات المالية من قبل الورثة، وأن يكونوا متفقين على هذا التخصيص ويقوم بتقديم إقرار بذلك إلى مبنى جهاز المدينة.

من المقرر أن يتم تجديد هذه المحلات أو الأكشاك مقابل انتفاع شهرى وذلك لمدة تصل إلى 3 سنوات وأن يكون هذا الانتفاع في مدينة العبور، كما أنه بالنسبة إلى المحال والأكشاك الموجودة في المحال المخصصة فى مدينة دمياط الجديدة من المقرر أن يتم تخصيصها مقابل انتفاع شهرى وذلك من أجل مدة 5 سنوات.

كما يجب أن يتم تحديد قيمة هذا الانتفاع رسميًا ويتم هذا من خلال اللجنة المختصة بالتسعير كما يتوجب أن تتوافر فيها عدد من الشروط الواردة طبقًا للقرار الصادر من مجلس إدارة الهيئة.