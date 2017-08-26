طرح لحوم سودانية فى المجمعات الاستهلاكية بـ85 جنيها

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صرح السيد إيهاب الليثي والذي يعمل حاليًا في منصب رئيس شركة مجمعات الأهرام التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والتي بدورها تتبع وزارة التموين والتجارة الداخلية، في أحدث تصريحاته الصحفية عن اللحوم الحمراء المتاحة حاليًا بالأسواق من أجل مواجهة موجة الغلاء وخاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك أنه قد تم طرح كميات كبيرة مؤخرًا من اللحوم الطازجة وذلك في فروع المجمعات الاستهلاكية بالإضافة إلى اللحوم المجمدة وايضًا تم توفير اللحم الضأن في إطار استعدادات وزارة التموين لعيد الأضحى المبارك.

وأوضح إيهاب الليثي في تصريحاته الصحفية والتي تم الكشف عنها مؤخرًا أنه بالنسبة إلى أسعار اللحوم الطازجة السودانية المتاحة حاليًا من أجل مواجهة موسم عيد الأضحى قد تقرر أن تباع للمستهلك بسعر 85 جنيها بينما وصل سعر اللحوم المجمدة داخل المجمعات ايضًا إلى حوالي 60 جنيها أما بالنسبة إلى سعر الضأن السوداني فقد ورد أنه يبلغ حاليًا حوالي 75 جنيها وذلك بالنسبة إلى سعر الكيلو الواحد.

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كما أكد رئيس شركة مجمعات الأهرام، ايضًا علي زيادة نسبة إقبال المواطنين في أغلب المحافظات على شراء اللحوم الحمراء بمختلف أنواعها من داخل فروع المجمعات الاستهلاكية كما تم الإشارة إلى أنه قد تقرر أن يتم انخفاض هذه الأسعار بشكل كبير في الفترة القادمة داخل الأسواق المصرية وخاصة بعد أن بلغ سعر الكيلو داخل الأسواق المحلية حاليًا حوالي 140 جنيهًا.

جدير بالذكر أن مجمعات الأهرام وغيرها من الأماكن التابعة إلى وزارة التموين والتجارة بوجه عام والتي لها العديد من الفروع المنتشرة في أنحاء الجمهورية بأغلب المحافظات المصرية تعمل حاليًا بشكل كبير على زيادة نسبة المعروض من اللحوم بالإضافة إل توفير كميات كبيرة من السلع الأساسية للمواطنين في هذه الفترة لتقوم من خلالها تغطية الزيادة فى الطلب المتوقعة على السلع خلال الأيام القليلة وتحديدًا تلك التي تسبق موسم عيد الأضحى المبارك من أجل أن تتمكن هذه المجمعات من تغطية هذه الزيادة المتوقعة على الطلب وذلك من جانب السادة المواطنين وعملاء المجمعات الاستهلاكية بالمحافظات.