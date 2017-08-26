تعرف علي أبرز مشروعات الصعيد القادمة فى الخريطة الاستثمارية

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علي غير المعتاد تصدرت مشاريع الصعيد قائمة خطط الدولة في هذه المرحلة حيث ورد أنه قد احتل الصعيد مساحة كبيرة في الخريطة الاستثمارية ولتي قد اتفقت عليها الحكومة من عدد من النواحي والتي من المقرر الإعلان عنها رسميًا وتوضيحها للمواطنين من أجل بدء العمل عليها خلال الفترة المقبلة.

ورد أنه من بين مشروعات الصعيد التي قد اتفقت الحكومة علي تنفيذها في محافظات صعي مصر يأتى مشروع القطاع الصناعي وقد جاء في هذا الصدد أنه بالنسبة إلى محافظة المنيا سوف تكون خطوة البداية فيها إقامة مصنع جديد خاص بإنتاج ألواح الطاقة الشمسية بالإضافة إلى السخانات الشمسية كما من المقرر طبقًا لهذه الخطة أن يتم إنتاج الطاقة الكهربائية بشكل علمي وقد جاء أن الحكومة سوف تطرح الأرض المخصصة لهذا المشروع القومي بالمجان وأنه فيما يخص المساحة المقترحة لم تحددها الحكومة بل تركتا علي حسب حرية اختيار الشخص المستثمر وتقديره المشروع وعلي حسب حاجة المستثمر ايضًا.

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جاء في الخطة الاستثمارية المقررة كذلك مشروع تصنيع صوامع من أجل أن يتم حفظ وتخزين محصول القمح داخل محافظة المنيا ومن المقرر أن يتم عمل هذا المشروع على مساحة قدرها 10 آلاف متر مربع وايضًا قد أعلنت الحكومة أنها سوف تقوم بتوفير الأرض الخاصة بهذا المشروع بالمجان وذلك في إطار رغبتها في التسهيل علي المستثمرين وتخفيض التكاليف وسرعة البدء في هذه المشاريع القومية.

وقد جاء ضمن هذه المشروعات عدد من المشاريع الهامة في القطاع الخدمي وأنه قد تقرر أن يتم إنشائها ايضًا في أرجاء محافظة المنيا حيث تقرر أن يتم إنشاء محطات فرز وتعبئة الحاصلات الزراعية وقد أعلن المسؤولون أنه بالنسبة لهذا المشروع سوف يتم منح الأرض إلى المستثمر بشكل مجاني كما سيتم إرفاق المنطقة بالمرفق بشكل كامل تسهيلاً علي صاحب هذا المشروع.

وقد أتي طبقًا الخطة الاستثمارية التي وضعتها الحكومة في الصعيد مشروعات القطاع الخدمي والتي قد قرر أن يتم إنشاؤها في محافظة بني سويف، حيث تقرر أن يتم إنشاء منطقة لوجستية من أجل أن يتم بيع الخضر والفاكهة فيها بالإضافة إلى تصدير الحاصلات الزراعية، كما ورد أن هناك عدد من مشروعات القطاع الخدمي التي يتم بحثها وترغب الحكومة في الإعلان عنها قريبا ومن المقرر أن تتم في محافظة البحر الأحمر.