إرتفاع سعر الحديد والصلب فى مصر

Advertisements

خرجت بعض التصريحات الهامة من السيد أحمد الزيني والذي يشغل منصب رئيس شعبة مواد البناء بالإضافة إلى أنه عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، عن سعر الحديد الحالي في الأسواق المصرية أنه بالنسبة إلى أسواق الحديد في مصر فإنها قد دخلت في مرحلة ركود شديدة في الآونة الأخيرة وذلك يرجع إلى الارتفاعات المتتالية التي شهدها المنتج في أسعار الحديد.

وعن السبب في رفع قيمة الحديد فى مصر والعالم ورد أن ارتفاع أسعار خام البليت عالميًا كان السبب وراء خلق أزمة قوية في العديد من الدول المنتجة للحديد بالإضافة إلى مصر علي وجه الخصوص قد ارتفعت أسعار الحديد فيها بشكل أكبر نتيجة قرار الحكومة برفع أسعار الطاقة والذي قد اتخذته بعد تحرير سعر الصرف والذي قد أعلن عنه البنك المركزي في شهر نوفمبر 2016.

Advertisements

اقرأ ايضًا.. اسعار الحديد والاسمنت اليوم السبت 26/8/2017

وأشار رئيس شعبة مواد البناء أنه بالنسبة إلى أسعار الحديد في مصر قد ارتفعت حوالي ثلاث مرات وذلك في خلال شهر واحد، مما يؤثر بشكل قوي علي الطلب كما ورد أن الشركات المصنعة للحديد قد قررت إعادة حساب تكلفة طن الحديد في هذه المدة وتحديدًا تكلفة الإنتاج حتى وصلت إلى أكثر من 1200 جنيه وذلك عن سعر الطن الواحد.

وأضاف عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية في مجمل تصريحاته الإقتصادية إلى أن سعر الحديد بوجه عام حاليًا عند تسليم أرض المصنع والذي انخفض فيه سعر النقل والمواصلات وعدد آخر من المصاريف قد بلغ هذا الأسبوع حوالى 12 ألف جنيه وذلك للطن الواحد وأنه عندما يصل إلى المستهلك بعد إضافة باقي المصاريف يصل سعر الطن إلى 12300 جنيه، وعن المقارنة سعر طن الحديد في مطلع الشهر الجاري فإنه كان متوفر بـ 11600 جنيه وذلك بالنسبة إلى تسليم أرض المصنع.

من جهة أخرى، قد كشف السيد أحمد الزيني في تصريحاته أن هناك عدة أسباب أخرى كانت السبب وراء قيام الشركات المنتجة للحديد والصلب برفع أسعار منتجاتها منها رسوم الإغراق.