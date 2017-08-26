تعرف علي أسعار اللحوم الحمراء في منافذ بيع القوات المسلحة

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مع اقتراب عيد الأضحى المبارك بدأت القوات المسلحة فى ضخ كميات كبيرة من اللحوم والمنتجات السلعية إلى منافذها المنتشرة بجميع الأسواق المصرية من أجل مواجهة زيادة الطلب علي السلع المتوقعة في تلك المرحلة بالإضافة إلى تخفيف العبء عن المواطنين.

ورد أن القوات المسلحة قد طرحت اللحوم الحمراء داخل الأسواق المحلية المصرية بأسعار مخفضة مقارنة بالأسعار المحلية الموجودة في الأسواق المصرية وذلك مع اقتراب موسم عيد الأضحى المبارك، كما تشهد منافذ القوات المسلحة في هذه الفترة إقبال كبير من قبل المواطنين علي شراء اللحوم الحمراء بالإضافة إلى السلع الأخرى التي يتم تقديمها فى هذه المنافذ.

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وقد أكد عدد من المواطنين أن عملية شراء اللحوم والمنتجات الأخرى من داخل منافذ القوات المسلحة يعد أفضل لهم بشكل كبير نتيجة تقديم القوات المسلحة لهذه المنتجات بأسعار منخفضة وذلك مقارنة بأسعار نفس المنتجات المطروحة في الأسواق المصرية حاليًا، فضلًا عن ضمانه جودتها العالية وتأكد من مدى سلامتها وثقتهم في القوات ومنتجاتها.

علي الرغم من الغلاء الذي تجتاح الأسواق بشكل كبير إلا أن القوات المسلحة تسعى دائمًا إلى خدمة المواطنين بكافة المجالات الحياتية والاقتصادية رغبة منها في تخفيف الأعباء عن كاهلهم، وقد ورد أن أسعار اللحوم الحمراء في هذه الفترة داخل منافذ بيع القوات المسلحة، كانت كما يلي:

وصل سعر كيلو كندوز مجمد داخل منافذ القوات المسلحة إلى 62 جنيها، بينما بلغ سعر كيلو بتلو بالعظم المتاح بمنافذ القوات حوالي 95 جنيها، بينما وصل سعر كيلو لحم مفروم داخل منافذ القوات المسلحة إلى 95 جنيها، وقد بلغ سعر كيلو بتلو مشوي المتاح بمنافذ القوات حوالي 95 جنيها، كما وصل سعر كيلو بفتيك بتلو داخل منافذ القوات المسلحة إلى 95 جنيها، بينما بلغ سعر كيلو عرق فلتو المتاح بمنافذ القوات حوالي 95 جنيها، وقد وصل سعر كيلو كباب بتلو داخل منافذ القوات المسلحة إلى 95 جنيها، وقد جاء أنه قد بلغ سعر كيلو ضاني بلدي المتاح بمنافذ القوات حوالي 110 جنيهات