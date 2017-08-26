شعبة السيارات تعلن ارتفاع أسعار السيارات خلال الفترة القادمة

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أكد عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية علاء السبع خلال تصريحات صحفية له اليوم السبت الموافق السادس والعشرون من شهر أغسطس الجاري أن تراجع مبيعات السيارات منذ بداية العام الميلادي الحالي 2017 وحتى شهر يونيو الماضي بنسبة 44% لا يمكن اعتباره مؤشرا يبشر بتحسن المبيعات نظرا لأن هذه النسبة تعد ضئيلة، مشيرا في الوقت ذاته أن أسباب تراجع هذه المبيعات يعود في المقام الأول لارتفاع أسعار السيارات بصورة كبيرة بعد قرار تعويم الجنيه المصري والذي أثر بالسلب على أسعار كافة السلع والمنتجات المختلفة وأدى إلى ارتفاعها بصورة كبيرة، لافتا إلى أن السعر الخاص بالسيارة أصبح يفوق دخل الفرد، وبالتالي لا تتوافر لديه الإمكانات المالية لشراء السيارات.

وأضاف، أن مسألة شراء سيارة جديدة لم تعد من تعد من أولويات المستهلك نظرا للارتفاع الجنوني الذي تشهده الأسعار في الفترة الحالية، كما أكد على أن أسعار السيارات سوف تشهد ارتفاعا خلال الفترة المقبلة لتنخفض المبيعات المحققة مجددا، لافتا إلى أن هذا الارتفاع الذي سيطرأ على الأسعار مرتبط أساسا بسعر الدولار الأمريكي، وأن الانخفاض الذي يشهده سعر العملة الأجنبية اليوم قي المصارف والبنوك الرسمية لن يخفض من أسعار السيارات سوى نسبة طفيفة للغاية ولن يحسن من المبيعات المحققة في الأسواق، لذلك فإن هذه المبيعات تظل في انخفاض حتى نهاية العام الميلادي الحالي 2017، متوقعا أن تصل نسبة هذا الانخفاض بنهاية هذا العام إلى 45%.

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على الجانب الآخر، كان قد أصدر مجلس معلومات سوق السيارات تقريرا رسميا والذي كشف من خلاله عن تراجع مبيعات السيارات المحققة خلال شهر يونيو الماضي مقارنة بالعام الميلادي السابق 2016 وذلك بنسبة قدرت بـ 38%، ففي العام الحالي تم بيع 10.07 ألف وحدة مقابل 16.35 وحدة بالعام الماضي، كما كشف التقرير عن تراجع الطلب على وحدات الملاكي وذلك بنسبة 44%، في العام الحالي تم بيع 6.8 ألف سيارة مقابل 12.2 ألف سيارة في العام الماضي.

كما أشار التقرير إلى انخفاض مبيعات أتوبيسات بنسبة 22.8% ففي العام الحالي تم بيع 1.14 أوتوبيس مقابل 1.47 بالعام الماضي، فضلا عن تراجع مبيعات الشاحنات بنسبة 20.6% ففي العام الحالي تم بيع 2.09 ألف شاحنة مقابل 2.64 ألف شاحنة بالعام الماضي 2016.