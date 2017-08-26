زيادة قيمة مشتريات العرب بالبورصة المصرية منذ بداية العام الجارى

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حقق الأجانب غير العرب صافى شراء بالبورصة المصرية بقيمة 7176.06 مليون جنيه منذ بداية العام الجارى، فى الوقت الذى حقق فيه العرب صافى شراء بقيمة 203.86 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وأثناء تعاملات الأسبوع الماضى، حقق الأجانب “غير العرب” صافى شراء بالبورصة المصرية بقيمة 187.31 مليون جنيه، فى حين حقق العرب صافى شراء بقيمة 31.30 مليون جنيه أثناء الفترة ذاتها، بعد استبعاد الصفقات، بحسب ما جاء فى التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

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وحققت تعاملات المصريين نسبة 74.49% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 18.41%، والعرب على 7.10% خلال اﻷسبوع المنقضي، وذلك بعد استبعاد الصفقات

واستطاعت المؤسسات أن تستحوذ على 44.54% من المعاملات فى البورصة، وكانت بقية المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 55.46%، وسجلت المؤسسات صافى شراء بقيمة 121.27 مليون جنيه خلال اﻷسبوع الماضى، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وكانت قد أعلنت البورصة المصرية أمس، عن تقدم شركات القاهرة للدواجن، وبنك قطر الوطنى الأهلى، بمستندات قيد لزيادة نسبة رأس المال المصدر للأولى من 383.201 مليون جنيه إلى 479.001 مليون جنيه بزيادة قدرها 95.8 مليون جنيه بقيمة اسمية قدرها جنيه للسهم الواحد.

وزيادة الثانية رأس المال المرخص به من 10 مليار جنيه إلى 15 مليار جنيه، ورأس المال المصدر والمدفوع من 7.420 مليار جنيه إلى 8.904 مليار جنيه بقيمة اسمية تقدر بـ10 جنيهات للسهم الواحد، ويتم تمويل الاثنان للزيادة من الاحتياطي العام بحسب القوائم المالية فى 31/12/2016.

وصرحت البورصة، بأن الأوراق المقدمة من شركات القاهرة للدواجن، وبنك قطر الوطنى الأهلى فحصها واستكمالها وعرضها على لجنة القيد المسؤولة عن ذلك .