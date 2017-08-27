خبير اقتصادي: صعود مؤشرات البورصة بعد خسارة 1000 نقطة سيكون بوتيرة هادئة

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أعلن خبير أسواق المالى في مصر ” محمد سعيد” خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها، استمرار الحالة السيئة التي تمر بها الأوضاع في البورصة المصرية خلال الفترة الحالية، والتي تتسبب في استمرار التراجع في أداء البورصة، وقد جاء هذا التراجع منذ فترة شهر خلال تعاملات البورصة المصرية، وكان هذا عقب المكاسب الكثيرة التي حققتها قبلها والتي تلت قرار المركزي الخاص بتحرير سعر الصرف للدولار الأمريكي.

وخلال التصريحات التي قام بها خبير المال “محمد سعيد”، فقد أضاف أن المؤشر الرئيسي للبورصة قد عاود للانخفَاض من جديد بعد أن لامس نحو 14000 نقطة، وقد بلغت الانخفاضات التي مر بها نحو 1000 نقطة، كما وأضاف خلال التصريحات التي قام بها التوقعات التي تتعلق بتعاملات البورصة المصرية خلال الفترة القادمة والتي تشير إلى تحسن في الأوضاع ولكن بوتيرة بطيئة.

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وشملت التوقعات أيضا استهداف المؤشر الرئيسي EGX30 مستوى ال 13000 نقطة خلال تعاملات الفترة القادمة على المدى القصير، هذا بالنسبة للتداولات التي ستتم خلال تعاملات الأسبوع.

وخلال تعاملات نهاية جلسة الخميس الماضي، والتي تمثل آخر أيام تداول الأسبوع، فقد شهد المؤشر الرئيسي للبورصة هبوط خلال التعاملات حتى وصل بعد الانخفاض إلى المنطقة الحمراء، وكان هذا من خلال الدعم الذي قدمته مبيعات المتعاملين، وشكلت خسارة البورصة المصرية وقتها من رأس المال السوقي التابع لها مبلغ 2.1 مليار جنيه، وانتهت التعاملات بإغلاق المؤشر تعاملاته عند مستوى 689.008 مليار جنيه.

بينما شهدت تعاملات المؤشر الرئيس للبورصة المصرية EGX 30 تراجع خلال تعاملات البورصة بقيمة 0.54%، بينما انتهت التعاملات بإغلاقه بعد الانخفاض الذي شهده عند مستوى 12926.4 نقطة، هذا بعد أن بدأت تعاملات المؤشر عند نقطة 12996.

الجدير بالذكر أن تلك الانخفاضات في مستوى مؤشرات البورصة المصرية والتي تتسبب في إحداث المزيد من الخسائر قد بدأت منذ حوالي شهر، واستمر خلال تلك الفترة وحتى الوقت الحالي، ووفقا لتوقعات الخبراء الاقتصاديين فإن تعاملات البورصة المصرية ستشهد تحسن خلال الفترة القادمة، ولكن وتيرة التحسن ستكون بطيئة نسبيا.

ويذكر أن تلك الانخفاضات والخسائر التي تشهدها البورصة المصرية جاءت بعد الكثير من الأرباح والتي حققتها البورصة بعد قرار تعويم الجنيه والذي اتخذه البنك المركزي.