سيارات متنقلة لبيع اللحوم بأسعار منخفضة تطلقها “المصرية للجملة” استعدادا للعيد

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أعلن رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة، الدكتور ” محمد عاطف” خلال مجموعة من التصريحات قيام أحد الشركات القابضة للمنتجات الغذائية والتابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بعدد من الإجراءات الخاصة بالاستعدادات لعيد الأضحى المبارك.

و قد شملت تلك الإجراءات إطلاق عدد من السيارات المتنقلة والتي تقوم بتقديم اللحوم بكافة أنواعها من البقر والجاموس والأغنام والماعز بالإضافة إلى الدواجن بأسعار مناسبة ومنخفضة عن تعاملات السوق للمواطنين، وقد جاءت تلك الإجراءات في كلا الوجهين القبلي والبحري وبالتالي تتمكن الوزارة من توفير اللحوم لجميع المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية.

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و خلال التصريحات التي قام بها رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة، الدكتور ” محمد عاطف” والتي أعلن خلالها توجيهات السيد وزير التموين والتجارة الداخلية “على مصيلحي” والتي تضمنت ضرورة استمرار بيع اللحوم المجمدة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية بسعر 60 جنيه للكيلو.

وبالتالي فإن فارق السعر بين اللحوم التي تقدمها الشركة القابضة وبين الأسعار التي يتم التعامل بها في السوق سوف تتحملها الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ويأتي هذا في ظل سعي وزارة التموين لتلبية كافة الاحتياجات التي يتطلع إليها المواطنين في السوق، هذا بجانب أن الوزارة تقوم أيضا بتوفير لحوم الخراف المبردة وكذلك اللحوم السودانية من خلال تلك المبادرة.

جاءت تلك الإجرارات من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية في ظل الاستعدادات التي تتم خلال الفترة الحالية استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، خاصة في ظل الارتفاعات التي تشهدها أسعار اللحوم في السوق، هذا بجانب الارتفاعات التي طرأت على أسعار اللحوم بسبب اقتراب عيد الأضحى المبارك كذلك.

ولتخفيف العبء عن كاهل المواطنين و توفِيرا لعَدد من احتياجاتهم مع إقتراب عيد الأضحى المبارك، قامت الوزارة بتلك المبادرة والتي تقوم من خلالها بطرح اللحوم بكافة أنواعها ولكن بأسعار منخفضة عن الأسعار التي يتم التداول بها خلال تعاملات السوق.

وجاء هذا من خلال العربات التابعة للشركة القابضة والتي تم نشرها في جيمع أنحاء البلاد والتي تقوم بمد المواطنين بتلك السلع، حيث تنتشر تلك العربات في جميع الميادين والأماكن التي يتجمع فيها المواطنين لتوفير إمكانية سهولة الوصول للمنتجات التي تقدمها الوزارة.