خبير عقاري: اضطراب السوق العقارية يرجع إلى القرارات الحكومية الأخيرة

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أعلن رئيس المركز الاستشاري للخبراء العقاريين والمحكمين الدوليين، وعضو الهيئة العربية للتحكيم الهندسي، المهندس “أبو الحسن” خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها مرور السوق العقارية خلال الفترة الحالية بحالة من الاضطراب، ويرجع هذا إلى مجموعة من الأسباب التي لا يمكن للسُوق التحكم فيها.

وأضاف خلال التصريحات التي قام بها، أن هذه الأسباب قد جاءت نتيجة لمجموعة من القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية في الفترة الأخيرة والتي جاءت ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، هذا بجانب معدلات التضخم التي أكد أن استمرار ارتفاعها بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة قد أدى إلى تراجعات ملحوظة فيما يتعلق بالقوى الشرائية في السوق مما تسبب في ركود في حركة السوق.

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كما أن الارتفاعات التي شهدتها الأسعار خلال الفترة الأخيرة قد جاءت مسبِبه لحَالة من الركود التضخمي والتي أثرت بشكل كبير على حركات البيع والشراء في السوق، وأضاف أن السوق العقارية تأمل حدوث تحسن خلال الفترة القادمة خاصة في ظل عودة الكثير من العرب من الخارج ممن يرغبون في امتلاك العقارات في مصر.

و من المتوقع أن تمر تعاملات سوق العقارات خلال شهري سبتمبر وأغسطس القادمين رواج خلال التعاملات كما يحدث كل عام، كما وتأمل سوق العقارات أن تشهد رواج خلال الفترة القادمة خاصة في ظل قرار البنك المركزي الخاص بتحرير سعر الصرف للدولار الأمريكي والذي جاء مسببا تراجع كبير في سعر الجنيه المصري خلال التعاملات أمام العملات الأخرى الأجنبية منها و العربية.

الجدير بالذكر أن قرار تحرير سعر الصرف للدولار الأمريكي والذي جاء مسببا ارتفاع ملحوظ في سعر الدولار وانخفاض كبير في سعر الجنيه، يعد فرصة ذهبية بالنسبة للعاملين في الخارج من المصريين، والذين قد أتيحت لهم الفرصة المناسبة لشراء العقارات في البلاد، وخاصة خلال الفترة المقبلة.

وقد شهدت سوق العقارات خلال الفترة الأخيرة اضطراب خلال التعاملات على غير العادة، حيث من المعروف أن سوق العقارات من أكثر الأسواق استقرار سواء كان بالنسبة للأسعار التي يتم طرح العقارات بها في السوق أو التعاملات التي تتعلق بعمليات البيع والشراء.