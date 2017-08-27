“القاهرة” و”ائتلاف حب الوطن” يقيما معرض الشباب في سوق الترجمان

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شهد سوق الترجمان إقبالا كبيرا بعد ثلاث سنوات من الركود ضم وفود كبيرة بعد إقامة معرض الشباب في سوق الترجمان لعرض كافة المنتجات الاستهلاكية والسلع المعمرة وعرضها بأسعار متميزة، في إطار تعاون محافظة القاهرة مع ائتلاف حب الوطن.

حيث عرض سوق الترجمان سلع استهلاكية مثل اللحوم والدواجن والأسماك حيث تم عرض سعر كيلو اللحم فيه حوالي 85 جنيه للكيلو، أجهزة كهربائية، وملابس وغيرها من المنتجات الأساسية، والسلع المعمرة المتواجدة في معرض الشباب في الترجمان بأسعار مخفضة كثيراً عن غيرها في السوق التجاري المصري، هذا المعرض الذي تم إقامته بالتنسيق بين محافظة القاهرة، وائتلاف حب الوطن.

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وأعلن محمد أيمن نائب محافظ القاهرة استحضرنا أهداف المواطن البسيط في إيجاد طلباته بأقل الأسعار بالإضافة إلى أهداف البائع الجائل الذي لم يستطيع أن يعمل طول ثلاث سنوات، كم تم استحضار أهداف التاجر الذي يعاني من الركود، ولديه الكثير من البضائع، والمصانع التي لديها زيادة في الإنتاج ولم يتم تسويقه في السوق الاستهلاكية، ليتم إقامة المعرض ليحقق أهداف الجميع.

وصرح نائب ائتلاف حب الوطن حسام فودة أن معرض الشباب المقام في منطقة سوق الترجمان تم إقامة من أجل المواطنين المصريين، ومن أجل الباعة الجائلين حيث تتمثل هذه في أهداف المعرض، وإقبال المواطنين على المعرض شديد جداَّ حيث تم البيع إلى الوقت الحالي أكثر من حوالي 75 مليون جنيه مصري حسب ما تم إعلانه من قبل التجار، والباعة الجائلين المشاركين في معرض الشباب الذي تم إقامته في منطقة سوق الترجمان.

وأشار حسام فودة أن معرض الشباب حقق نجاح غير عادي لكل الفئات سواء للمواطنين أو الباعة الجائلين والتجار المشاركين في المعرض بسبب ما حققه من نسبة مبيعات تفوق الخمسة وسبعين مليون جنيه مصري.

أتاح معرض الشباب بمنطقة سوق الترجمان للعديد من التجار عرض منتجاتهم بعروض مختلفة للمواطنين، وبأسعار غير قابلة للمنافسة في شتى المنتجات التي عرضها سوق السلع الاستهلاكية والسلع المعمرة.

وأعلن احمد البيساوي أحد التجار المشاركين في معرض الشباب بسوق الترجمان أنه تم الاتفاق مع الشركات البيع بأسعار المصنع، وبناء على هذا قام المستهلكين الزائرين لمعرض الشباب بمقارنة الأسعار مع أسعار السوق التجاري، بدأ الإقبال الشديد على المنتجات المعروضة في معرض الشباب بسوق الترجمان كما قدم السوق سلسلة من العروض من ضمنها عرض على ثلاجة 10 قدم ايديال وغسالة 7 كيلو هاف اوتوماتيك ماركة توشيبا، بالإضافة إلى بوتاجاز يونيفرسال أربعة شعلة استانلس بمروحة بسعر 6499.