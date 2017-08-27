“التموين” تعلن عن صرف المستحقات التموينية في أول سبتمبر القادم

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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن صرف السلع التموينية للمواطنين عن شهر سبتمبر في الأول من شهر سبتمبر القادم لعام 2017 حيث يتوافق هذا مع أول أيام عيد الأضحى المبارك.

تصرف وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع الأساسية للأسرة المصرية والعديد من البقوليات حيث يختار المستهلك ما يناسبه من السلع المختلفة، وحدث منذ فترة أزمة في كمية السكر المعروضة في السوق المصرية التي عملت وزارة التموين والتجارة الداخلية على حلها وإيجاد مخزون كافي لحاجة السوق المصرية.

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أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية ممدوح رمضان أن السلع التموينية متوفرة، والاحتياطيات آمنة كما يوجد مخزون لدى الحكومة المصرية من السلع الاستهلاكية والاستراتيجية تكفي حدود آمنة، وتكفي احتياجات استهلاك السوق المصرية حيث تزيد كمية استهلاك المصريين من السلع الأساسية في فترة الأعياد والمواسم.

وأشار ممدوح رمضان أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تعمل على توفير كافة السلع ليتم تغطية كافة احتياجات المستهلك المصري والعمل على توافر السلع بصفة دائمة وخصوصا السلع التموينية.

أضاف ممدوح رمضان أن على الأراضي المصرية يوجد بها كمية ضخمة جداَّ من السكر تصل إلى مليون طن سكر صالحة للاستخدام وتكفي احتياجات السوق المصرية، بالإضافة إلى باقي تعاقدات وزارة التموين والتجارة الداخلية من السكر من الخارج حوالي 500 ألف طن سوف تأتي حتى نهاية شهر أكتوبر القادم من عام 2017، ليكون مخزون السكر يكفينا إلى ما بعد دخول المحصول الجديد من قصب السكر بحوالي ثلاثة أشهر إضافية، حيث أن محصول السكر الجديد سيكون في بداية شهر يناير من عام 2018، ومحصول البنجر في شهر فبراير القادم 2018.

أشار ممدوح رمضان أنه لا أزمات في السكر في السوق التجارية المصرية حيث أن الكميات متوفرة الحدود الآمنة.

أوضح ممدوح رمضان أن صرف السلع التموينية يبدأ من أول كل شهر إلى نهاية الشهر، حيث يتم الصرف شهريا إلى بقال التموين حصته من التموين، والإعلان عن صرف المستحقات التموينية من شهر سبتمبر يكون في بداية شهر سبتمبر حيث أنها عبارة عن دائرة تصرف كل شهر وليس لها علاقة بعيد الأضحى المبارك حيث صادف صرف المستحقات التموينية لشهر سبتمبر أول أيام العيد.