وزيرة الاستثمار :رفع سقف الاستثمارات المصرية السعودية إلى 51 مليار دولار

Advertisements

قامت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، بعمل لقاء مع المستثمرين السعودين وهما الشيخ عبد الرحمن الشربتلي والشيخ فهد الشبكشي، وهذا اللقاء كان لعمل مباحثات لزيادة استثمارات آل شربتلي في جمهورية مصر العربية، بالشراكة مع استثمارات الشيخ فهد الشبكشي.

وأوضح الشيخ عبد الرحمن الشربتلي أن الاستثمارات في الوقت الحالي للمجموعة الخاصة به بالشراكة مع الشبكشي، وتصل حجم الاستثمارات نحو أكثر من ثلاث مليارات دولار، وأبرز تلك الاستثمارات هي شركة جولدن بيراميدز بلازا المتواجدة بمجمع سيتي ستار السياحي والتي تبلغ الاستثمار بها نحو 714 مليون دولار، وأيضا الاستثمارات في شركة جولدن كوست وتخصصها في الفنادق والقرى السياحية المتواجدة في شرم الشيخ خليج سوما التواجد بالغردقة والتي تبلغ حجم الاستثمارات بها نحو 365 مليو دولار، واستثمارات توجد بالشركة العربية للتنمية العقارية ” أركو” والتي تبلغ الاستثمارات بها نحو 1.4 مليار دولار، كما أن هناك استثمارات أخرى بشركة جنوب الوادي للأسمنت والتي تبلغ نحو 281 مليون دولار، كما ان هناك عدة استثمارات متنوعة بالبورصة المصرية والتي تبلغ حجم الاستثمارات بها نحو 95.5 مليون دولار.

Advertisements

وقد قامت الدكتورة سحر نصر بالاستماع إلى شرح مفصل من قبل نجل الشيخ عبدالله وهو حسن الشربتلي، عن أن هناك تخطيطات من قبل المجموعة الخاصة بهم بضخ استثمارات جديدة في مص سوف تصل إلى نحو 2.150 مليار دولار، والتي ستكون على النحو التالي وهى أن يتم التوسع في مشروع جولدن كوست بشرم الشيخ بمبلغ مليار دولار، والقيام بتنفيذ الخط الثاني للإنتاج بشركة جنوب الوادي للأسمنت بمبلغ 150 مليون دولار، كما أنه سيتم العمل على تنفيذ مشروعات جديدة مع الشركة العربية الخاصة بالتنمية العقارية ” أركو” بمبلغ مليار دولار.

كما قامت الدكتورة سحر على التأكيد على أن مصر تقوم بالترحيب بكافة المستثمرين والذين يرغبون في القيام بالتوسع في الاستثمار بها، كما أنها ستقوم بتسهيل كافة الإجراءات اللازمة للاستثمار لهم، وخاصة المستثمرين السعوديين، في ظل ما سيقوم به مجلس الأعمال ” المصري _ السعودي” بأنه سيعمل لرفع سقف الاستثمارات في مصل لتصل إلى 51 مليار دولار، من القطاع الحكومي والقطاع الخاص السعودي، وهذا من خلال الخطة الطموحة المستقبلية التي ستعمل على وجود استثمارات في القطاع الزراعي والقطاع السياحي، والعمل على ضخ المزيد من الاستثمارات في مشروع تنمية قناة السويس، كما لأنه سيتم ضخ الاستثمار بالمجالات الخاصة بالطاقة والتنمية العقارية.

كما أشارت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن قانون الاستثمار الجديد، بع عديد من التحفيزات الخاصة بالمستثمرين في المناطق الأكثر احتياجا ، وهناك العديد من الفرص المختلفة للاستثمار.