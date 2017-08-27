انخفاض واردات الحديد 74% مقارنة بالعام الماضي

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شهدت واردات مصر من حديد التسليح انخفاض كبير خلال بداية النصف الأول من العام 2017 والذي تسجل حوالى 263.789 ألف طن، و بالمقارنة بالعام الماضي لنفس الفترة خلال عام 2016 التي كانت تسجل حوالي 1.025 مليون طن، والمقارنة نلاحظ أن الواردات قد تراجعت بنسبة 74%.

كما قامت نشرة التجارة الخارجية التي صدرت بالنيابة عن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بالتوضيح، أن هناك تراجع كبير في عدد رسائل الحديد التي يتم استيرادها وذلك خلال الفترة الزمنية من شهر يناير 2017 إلى شهر يونيو 2017، لتسجل حوالى 141 رسالة مقارنة مع رسائل الحديد التي يتم استيرادها التي كانت تسجل 930 خلال نفس الفترة من العام الماضي 2016 ، فنلاحظ تواجد انخفاض في معدل الرسائل بقيمة 85%.

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كما أشارت إلى أن الربع الثاني من العام الحالي 2017 قد حدث به أكبر تراجع في قيمة الواردات للحديد خلال هذا العام، والتي انخفضت بنسبة 96% في الكميات، وهناك انخفاض بنسبة 95% بعدد الرسائل، حيث أن ما تم استيراده من الحديد هي كمية 15.825 ألف طن من خلال سبعة رسائل فقط، في مقابل انه تم استيراد كميات تصل إلى 388.633 ألف طن من خلال 306 رسائل تم استيرادها قد دخلت إلى مصر.

كما أرجع رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الزيني، أن الانخفاض التي تم تردد أنباء في الأسواق المصرية هذا نتيجة لاتجاه وزارة التجارة والصناعة للعمل على فرض رسوم إغراق على الحديد الذي يتم استيراده من الخارج، وهذا ما دفع المستوردين المصريين الحديد بخفض حجم الاستيراد، فضلا عن أنه تم رفع التكلفة الكلية للإستيراد بعد أن تم تنفيذ قرار تحرير سعر الصرف المصري، كما أن هناك انخفاض في نسبة واردات الحديد إلى مصر بنسبة 61% خلال فترة الثلاث شهور الاولى من العام الحالي 2017، لتسجل ما يقرب من 247.946 ألف طن، مقابل 636.071 ألف طن خلال نفس الفترة من العام الماضي 2016، وكذلك تواجد تراجع كبير في عدد الرسائل بنسبة 79% لتقوم بتسجيل ما يقرب من 134 رسالة خلال الربع الأول من العام الحالي 2017 مقابل 624 رسالة خلال نفس الفترة العام الماضي 2017.

كما قامت النشرة باللفت حول أن حجم استيراد مصر من الحديد خلال النصف الأول من الخمس سنوات التي تبدأ من عام 2017 إلى عام 2017، والتي تبلغ نحو 2.247 مليون طن، ووصلت عدد الرسائل إلى نحو 1662 رسالة.

ومن خلال أحدث التقارير المقدمة من البنك المركزي بخصوص إجمالي إنتاج مصانع الحديد خلال النصف الأول من هذا العام 2017 لتصل إلى ما يقرب من 3.1 مليون طن، بينما تصل 3.6 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضى 2016 حيث تصل نسبة التراجع إلى 14%.