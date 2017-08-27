“التموين” تفتح باب التقدم لمشروع “جمعيتي” بعد عيد الأضحى

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أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية مشروع جمعيتي الذي يعد من أهم المشروعات الصغيرة التي تطرحها الحكومة المصرية والتي تستهدف فئة الشباب المصري.

ومن شروط التقدم إلى المشروع أن يوجد محل ثلاثين متر هذا على أقل تقدير وأن يكون مدة إيجاره حوالي خمس سنوات أو أن يكون المحل تمليك بعقود موثقة، أن يكون سن المتقدم إلى المشروع لا يقل عن واحد وعشرين سنة ولا يزيد عن خمسة وأربعين سنة أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط، ويكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها، وأن يكون المتقدم يتمتع بحسن السير والسلوك أن يكون كامل الأهلية، أن تكون الصحيفة الجنائية للمتقدم خالية من الأحكام ولا يعمل في القطاع العام أو الحكومي ليس عليه أي قروض للصندوق الاجتماعي للتنمية، ويقيم في نفس المحافظة المقام فيها المشروع، توفير شهادة من التأمينات الاجتماعية، المساهمة الذاتية في التكلفة الاستثمارية للمشروع لا تقل عن نسبة 10% لتجهيز المكان، عند اختيار مكان المشروع لابد من مراعاة عدم تواجد منفذ أو مجمع استهلاكي بالقرب منه تابع لوزارة التموين، استيفاء ضامن مقبول عن كل عميل.

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أعلن المتحدث باسم وزارة التموين محمد السويد أن وزارة التموين والتجارة الداخلية فتحت المرحلة الثانية من مشروع جمعيتي حيث تستهدف الوزارة فتح ما يقارب من ألف ومائتين وخمسين فرع جديد من جمعيات وزارة التموين.

أشار محمد السويد أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تفتح باب التقدم إلى مشروع جمعيتي في مرحلته الثانية، مع الإشارة إلى عدم فرض بقال التموين سلعة معينة على المواطنين، بل أن المواطن حر في اختيار مستحقاته التموينية على حسب احتياجاته.

وأعلن محمد السويد أن أهم مميزات مشروع جمعيتي هو توفير ماكينات ليتم من خلالها صرف السلع التموينية للمواطنين، ومن أهم مميزات مشروع جمعيتي أيضا هو ضمان نجاح المشروع بنسبة تصل إلى 100%، جذب المواطنين للمشروع ومن الممكن استغلال هذه الميزة في ترويج سلعة حرة ليتم التكسب منها، كما أنه تعطي لبقالي التموين مميزات العمل في القطاع الحكومي بالإضافة إلى دخل ثابت ومستقر شهرياً، فتح المجال ليتم بيع المجمدات واللحوم من خلال منظومة التموين والتجارة الحرة.