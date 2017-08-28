المجلس التصديري: صادرات الملابس الجاهزة في ال7 أشهر الأولى من العام الحالي تصل إلى 799 مليون دولار

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قام المجلس التصديري للملابس بالإعلان عن ارتفاعات جديدة في حجم الصادرات لتصل قيمته إلى 799 مليون دولار خلال ال7 أشهر الأولى من العام الحالي في مقابل قيمته خلال نفس الفترة من العام الماضي والتي قدرت بنحو 744 مليون دولار، وبالتالي فإن نسبة الارتفاع في حجم الصادرات قد وصلت إلى 7%.

و قد ارتفعت صادرات القطاع التي تتجه إلى الولايات المتحدة بنسبة 4% لتصل إلى قيمة 393 مليون دولار خلال ال7 أشهر الأولى من العام الحالي، هذا مقابل قِيمتها التي قدرت بنحو 378 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، في حين أن صادرات القطاع إلى الدول الأوروبية قد ارتفعت من 238 إلى 259 مليون دولار.

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كما وأضافت التقارير النمو الملحوظ الذي حققته قيمة الصادرات للدول العربية والتي بلغت نسبته إلى 58%، وبالتالي فإن قيمة الصادرات جاوزت ال 47 مليون دولار بعد أن كانت 30 مليون دولار، هذا بجانب الارتفاعات التي شهدتها قيمة الصادرات بالنسبة للدول الأفريقية والتي بلغت 22% لتصل قيمة الصادرات إلى 1.6 مليون دولار، بعد أن كانت 1.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ووفقا للتقارير فقد نجحت الولايات المتحدة في الاستحواذ على أكبر حجم للصَادرات بالنسبة للملابس الجاهزة بقيمة 392.9 مليون دولار، هذا بعد الارتفاع الذي حققته من 378.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحيث بلغت نسبة الارتفاعات 4%، وجاءت أسبَانيا في المرتبة الثانية بقيمة صادرات 78.1 مليون دولار بقيمة ارتفاع 42% بعد أن كانت 54.9 مليون دولار، وجاءت السوق التركية في المرتبة الثالثة بقيمة 68.8 مليون دولار بقيمة ارتفاع 3% بعد أن كانت 71.1 مليون دولار.

بينما كانت قيمة الصادرات إلى شمال ايرلندا وبريطانيا نحو 54.7 مليون دولار، بعد أن انخفضت بنسبة 10% حيث بلغت قيمة الصادرات في نفس الفترة من العام الماضي نحو 61.2 مليون دولار، جاءت بعدها إيطاليا التي حققت قيمة صادرات 41 مليون دولار بنسبة ارتفاع 31% بعد أن كانت 31.2 مليون دولار.

كما وصلت قيمة الصادرات لألمانيا الاتحادية 34.8 مليون دولار وذلك بعد الانخفاض الذي حققته هذا العام، حيث كانت قيمة الصادرات في نفس الفترة من العام الماضي تصل إلى 35.4 مليون دولار، كما وصلت قيمة صادرات المملكة العربية إلى 27 مليون دولار بعد أن حققت ارتفاعات ملحوظة بنسبة 98% من قيمة 13.6 مليون دولار.

كما تراجعت قيمة الصادرات بالنسبة لفرنسا لتصل إلى 24.4 مليون دولار بعد أن كانت 26.7 مليون دولار بنسبة تراجع 9%، وارتفعت صادرات الملابس البلجيكية من 11.4 مليون دولار إلى 12 مليون دولار، كما جاءت السوق الكندية لتحتل المرتبة التاسعة بقيمة صادرات 8.3 مليون دولار بعد أن ارتفعت من 7 مليون دولار وهي القيمة التي حققتها خلال نفس الفترة من العام الماضي.