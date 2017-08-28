“عبدالناصر الباز” يعلن قانون تراخيص المنشآت الصناعية يأتي في صالح المستثمر

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أقر البرلمان المصري قانون تيسير الإجراءات بشأن منح التراخيص للمنشآت الصناعية لسنة 2017 ويحمل رقم 15، الذي أصدرته وزارة الصناعة والتجارة كما صدر بشأن القانون قرارا من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في شهر مايو السابق 2017.

أعربت الغرفة التجارية المتمثلة في شعبة الأدوات المنزلية على ترحيبها بإصدار مجلس النواب المصري قانون تيسير الإجراءات لمنح التراخيص إلى المنشآت الصناعية لسنة 2017 والحاصل على رقم 15.

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أعلن عضو شعبة الأدوات المنزلية في الغرفة التجارية عبدالناصر الباز أن هذا القانون يصب في صالح المستثمر المصري أو المستثمر الأجنبي العامل في السوق المصرية.

أضاف عبدالناصر الباز أن هذا القانون يعمل على تسهيل كافة الإجراءات والخطوات التي كانت تمثل عطلة للمستثمر في سبيل تنمية مشروعه حيث كانت الإجراءات تأخذ جزء كبير من الوقت تضيع بين المكاتب الإدارية المخصصة في هذه الإجراءات دون فائدة تذكر تعود على المستثمر والدولة في مجلس الاستثمار.

أشار عبدالناصر الباز أن المستثمر المصري أو الأجنبي يحتاج إلى كل دقيقة في عمر مشروعه ليقوم بإعداد خطوط الإنتاج و”النيو هاو” التي تخص الإنتاج والعمل على تجهيز فريق العمل الخاص بالمشروع، أما الجزء الخاص بالعمل على استخراج كافة التراخيص واتخاذ كافة الإجراءات القانونية فهو جزء يشعر المستثمر بإضاعة الوقت والملل والروتين.

أعلن عبدالناصر الباز أن إصدار القانون يعد خطوة كبيرة في مجال التنمية الصناعية قام بها وزير الصناعة والتجارة طارق قابيل للعمل على تطوير الاستثمار الصناعي في مصر، وأعرب عن أمله في أن يتم قرارات تعمل على تيسير إجراءات الاستيراد وتصدير الخاصة بالمواد الخام.

أكد عبدالناصر الباز أنه بموجب القانون الجديد لتيسير إجراءات منح التراخيص سيتم خفض المدة الزمنية التي كان يستغرقها إصدار التراخيص من ستمائة يوم إلى سبعة أيام فقط عن طريق الإخطار، ومدته أقل من ثلاثين يوم للحصول على الترخيص المسبق، كما خفض القانون التعامل مع جهة واحدة فقط من أجل استخراج التراخيص بدلاً من التعامل مع حوالي إحدى عشر جهة، كما خفض العمليات التي تتم في سبيل الإجراءات التي يقوم بها المستثمر للحصول على الترخيص إلى ثلاث عمليات فقط بدل من سبعة عمليات سابقاً، وبخصوص الإجراءات الخاصة بالهيئة المختصة لإصدار الترخيص فقد قلصت الإجراءات من مائة وأربعة وخمسين إجراء إلى تسعة عشر إجراء فقط من الإجراءات الداخلية داخل الهيئة المانحة للترخيص.