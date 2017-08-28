وزارة الصناعة تعلن الانتهاء من تحقيقات مكافحة الإغراق المتعلقة بالواردات الصينية

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أعلن وزير التجارة والصناعة “طارق قابيل” موافقته على عدم فرض أي رسوم لمكافحة الإغراق كقَرار نهائي لتَحقيق مكافحة الإغراق الذي تم إجراؤه بالنسبة لواردات الصين من صواني التقديم من اليوريا.

وخلال التصريحات التي قام بها، رئيس قطاع المعالجات التجارية” إبراهيم السجيني” أن القطاع كان قد تلقى خلال الفترة الماضية أحد الشكاوى الصادرة عن شركة الشروق للميلامين، وأن تلك الشركة تصل قيمة انتاجِها نحو 40% من الناتج المحلي للبلاد.

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حيث جاءت الشكوى برد واردات الصنف المشار إليه إلى مصر بأسعار مغرقة، مما يتسبب في ضرر كبير بالنسبة للصناعات المصرية، وبعد الاطلاع على التفاصيل الدقيقة للشكوى، قام القطاع بإعداد تقرير للجنة الاستشارية والتي قامت برفعه إلى وزارة التجارة والتي قوبلت بالموافقة من قبل الوزير، وبالتالي بدأ التحقيق والنشر بالجريدة الرسمية، كما تم إخطار الحكومة في الصين بقبول القطاع لتلك الشكوى.

وقد بدأت بالفعل الإجراءات التي تتعلق بالتحقيقات خلال نوفمبر الماضي، كما قام القطاع بإرسال الأسئلة المطلوبة في هذا التحقيق إلى جميع الأطراف المعنية فيه، كما ومنحت تلك الأطراف مهلة للرد على تلك الأسئلة 37 يوم، وبعد الرد على تلك الأسئلة قام القطاع بتحليلها بجانب الاطلاع على خطابات استيفاء البيانات ولكن الردود التي يحتاجها القطاع من الشركة المنتجة في الصين لم ترسل أي ردود.

هذا بجانب الإجراءات الخاصة بالتحقيق الميداني والتي أجراها القطاع بالنسبة للصناعات المحلية، وقد جاء هذا الإجراء من قبل القطاع للتحقق من دقة وصحة البيانات التي وردت في خطاب الشكوى، ووصل القطاع في نهاية التحقيقات إلى أن الصناعة ترد بأسباب مغرقة، في حين أن الأضرار التي لحقت بالصناعة لا تتعلق بتلك الأسباب وإنما بأسبَاب أخرى توصل إليها القطاع خلال التحقيقات.

كما وفي نهاية التحقيق، تم ارسال النتائج التي وصل إليها القطاع والحقائق الأساسية إلى كافة الجهات المعنية بالتحقيق، كما منح القطاع مهلة لجميع الجهات من أجل التعليق على النتائج التي وصلت إليها التحقيقات، هذا بجانب أن مجموعة من الأطراف المعنية قامت بالتعليق على نتائج التحقيقات وهو ما أخذه القطاع في عين الاعتبار خلال الخطوات النهائية والتي تتضمن إعداد التقرير النهائي، وعند الإنتهاء من نتيجة التحقيق النهائي، فسوف يقوم القطاع بإخطار جميع الجهات المعنية بجانب منظمة التجارة العالمية.