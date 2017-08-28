ارتفاع جديد في أسعار الذهب في مصر

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ورد أنه قد ارتفع سعر الذهب الأصفر فى الأسواق المصرية في خلال تعاملاته الإقتصادية التي جرت خلال اليوم الإثنين، حيث ارتفع سعر جرام الذهب بقيمة جنيهين ليترتب علي ذلك تسجيل سعر عيار الذهب 21 في السوق اليوم بعد هذا الإرتفاع مبلغ 635 جنيها وذلك فى بداية تعاملات اليوم بسوق الذهب ومحلات الصاغة مقارنة بما ورد من أسعار على مدار اليومين الماضيين بعد أن شهدت الأسواق حالة من الاستقرار علي الأسعار.

من جهة أخرى تم الإعلان عن أسعار الذهب اليوم الإثنين فى مصر داخل محلات الصاغة والاسواق وكانت بيانها أن سعر جرام الذهب عيار 18 قد بلغ اليوم 544 جنيه بينما بلغ سعر الذهب عيار21 خلال تعاملاته اليوم حوالي 635 جنيه وعن سعر الذهب عيار 24 قد بلغ حوالي 725 جنيه وبالنسبة إلى سعر الجنيه الذهب قد بلغ حوالي 5064 جنيه وعن السعر العالمى للأوقية قد بلغ سعره بعد هذه الزيادة حوالي 1297 دولار أمريكي.

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جدير بالذكر أن أسعار الذهب قد شهدت خلال تعاملاتها اليوم بعد هذا الارتفاع والذي يعد الارتفاع الأول لها مع بداية تعاملاتها الأسبوع وكان السبب وراء هذا هو تحرك سعر الذهب عالميا وقد بلغ هذا الارتفاع العالمي طبقًا لما تم تسجيله فى المؤشرات والتصريحات العالمية قد تخطت 6 دولار وذلك بالنسبة إلى التعاملات الفورية ليعد هذا الأمر سبب رئيسي وقوي من أجل أن يتم التأثير علي الذهب المصري وفى سوق الصاغة بمصر.

سعر الذهب اليوم الإثنين بعد مستهل التعاملات قد ورد أنه شهد المعدن الأصفر الذي يعد من أهم المعادن المستخدمة في مصر زيادة جديدة وقد توقع بع الاقتصاديين أن تشهد الأسواق وربما فى الساعات المقبلة تراجع أو زيادة أخري وذلك لو تغير سعر الدولار الأمريكي خلال تعاملاته المالية بالبنوك والمصارف اليوم أو فى السوق الموازى.