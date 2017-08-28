مصر تحتل المركز الأول بين الدول العربية والإفريقية في الشراكة الاقتصادية مع بيلاروسيا

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قام وزير الخارجية “سامح شكري” خلال زيارته التي قام بها للعاصمة البيلاروسية بعقد لقاء مع وزير التجارة البيلاروسي” فلاديمير كولتُوفيتش” اليوم الاثنين صباحا.

و خلال التصريحات التي قام بها المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والتي تتعلق باللقاء، فقد أكد أن فعاليات اللقاء قامت على تقوية العلاقات التي تربط بين البلدين في مجال الاقتصاد، وخاصة في مجالي التجارة والاستثمار.

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وأشار المتحدث الرسمي خلال التصريحات إلى الزيارة التي قام بها رئيس بيلاروسيا في يناير الماضي من العام الحالي والتي جاء خلالها برفقة 10 من الوزراء، وعدد من رجال أعمال تجاوز ال 40، ويعد هذا مؤشر واضح لبدء التوسعات في مجال الاقتصاد والتعاون بين البلدين.

هذا وأضاف أيضا أن مصر تقع على رأس قائمة الشركاء الاقتصاديين لبيلاروسيا من الدول العربية والأفريقية، وفي ظل هذا، فقد أكد وزير الخارجية المصري “سامح شكري” تقديم مصر للدعم الكامل للجَانب البيلاروسي خلال الفترة القادمة من أجل الانتهاء من توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وبين مصر.

هذا كما جاء اللقاء بين الطرفين أيضا متناولا لمجموعة من نتائج الجولة الرابعة للجنة المشتركة التي تمت بين كلا من مصر وبيلاروسيا وكيفية دفع تلك النتائج، من حيث التأكيد على استكمال كافة الاتفاقيات التي تمت خلال اجتماع اللجنة المشتركة في مايو الماضي في مينسك.

هذا وشمل الاجتماع ضرورية تقوية الاستثمارات التي تقوم بها بيلاروسيا في مصر، والتي تصل قيمتها إلى 1.3 مليار دولار في العديد من المجالات الاقتصادية على رأسها الصناعة والسياحة والزراعة، هذا بجانب الاهتمامات البيلاروسية والتي تتمثل في عضوية مصر في عدد من التجمعات الاقتصادية والتجارية في أفريقيا.

هذا بجانب أن المتحدث الرسمي قد أكد في نهاية التصريحات التي قام بها على إشادة وزير التجارة البيلاروسي بجميع القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة، والتي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأكد أنه من المتوقع أن تحدث تلك الإجراءات العديد من الطفرات الاقتصادية التي ستغير مجرى اقتصاد البلاد خلال الفترة القادمة، وأكد على مساندة بيلاروسيا لكافة القرارات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة المصرية.