“أسعار الأسمنت” تشهد رواج اقتصادي بعد أسبوع من الركود

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تضارب اليوم اسعار الاسمنت في تعاملات سوق مواد البناء حيث سجل المتوسط السعري للطن الواحد لشركة أسمنت حلوان حوالي سبعمائة وثمانية وسبعون جنيها للطن، وسجل حوالي سبعمائة وأربعين جنيها للطن الواحد لأسمنت شركة صناعات مواد البناء.

كما سجل طن الأسمنت المصنع من شركة بورتلاند طرة للأسمنت حوالي سبعمائة وثمانية وسبعين جنيها للطن، وسجل المتوسط السعري للطن شركة جنوب الوادي للإسمنت حوالي سبعمائة وخمسة وأربعين جنيها للطن، وسجل طن شركة السويدي للأسمنت حوالي سبعمائة وستين جنيها للطن.

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أما بالنسبة للمتوسط السعري لسعر الطن المنتج من قبل شركة أسيك المنيا حوالي سبعمائة وخمسة وستين جنيها للطن، وسعر طن شركة أسمنت أسيوط حوالي ثمانمائة وثمانية وعشرين جنيها للطن، طن الشركة العربية للإسمنت حوالي ثمانمائة وثلاثة جنيه للطن.

أما المتوسط السعري لشركة لافارج للإسمنت سجل حوالي سبعمائة وستين جنيها للطن، وسجل سعر طن الإسمنت المنتج من قبل شركة أسمنت وادي النيل حوالي سبعمائة وستة وخمسين جنيها للطن، وسجل المتوسط السعري لطن الإسمنت المنتج من قبل شركة أسمنت النهضة حوالي سبعمائة وثلاثة وأربعين جنيها للطن.

وسجلت سعر الطن لشركة السويس للأسمنت حوالي سبعمائة وثمانية وسبعين جنيها للطن، وسجل سعر الطن لشركة القومية للأسمنت حوالي سبعمائة وخمسين جنيها للطن، أما شركة أسمنت العريش وسجل سعر الطن فيها حوالي سبعمائة وخمسين جنيها للطن، أما المتوسط السعري لطن الإسمنت المنتج من قبل شركة إسمنت سيناء سجل حوالي سبعمائة وثلاثة وأربعين جنيها للطن الواحد.

وهذا الإداء المتضارب الذي شهده سوق مواد البناء وخصوصا في أسعار الإسمنت المصنع من قبل الشركة المصرية يدل على الرواج الذي شهده سوق مواد البناء خلال الأسبوع السابق بعد حالة من الركود الاقتصادي الذي شهدها القطاع على مدار فترات زمنية طويلة سابقة وخصوصا في مبيعات صناعة الإسمنت المصري.

أشار المتعاملون في سوق مواد البناء أن هذا النشاط الاقتصادي الذي شهده قطاع مواد البناء يعود إلى سعى كافة التجار إلى تأمين كميات كبيرة من الإسمنت ومواد البناء التي يحصلون عليها من قبل الوكلاء الموزع لها وخوفا منهم على عدم الحصول على هذه المواد بسهولة بعد الإجازة المقررة لعيد الأضحى المبارك.