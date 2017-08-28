حماية غير مقصودة للمنتج المحلي ترتبت على قرارات وقف الاستيراد وفقا لتصريحات “المهدي”

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أعلن العميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وأستاذ الاقتصاد التابع لجامعة القاهرة، الدكتورة “عالية المهدي” خلال مجموعة من التصريحات أن القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة والتي تتعلق بوقف استيراد السلع والمنتجات قد جاءت لحماية المنتجات المحلية بدون قصد.

وأضافت خلال التصريحات التي قامت بها، أن قرارات وقف الاستيراد التي اتخذتها الحكومة في الفترة الأخيرة قد جاءت بهدف العمل على تقليل حجم الاستيراد في ظل سعيها لإحداث تراجع في معدلات الطلب على الدولار الأمريكي وأيضا تخفيف الضغط على الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد والذي قد وصفته بأنه محدود.

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إلا أن هذا القرار قد عمل وبدون قصد على حماية المنتجات المحلية في السوق المصرية، وهو الجانب الحمائي الغير مقصود لهذا القرار كما تم وصفه، وعلى الجانب الآخر كان لهذا القرار أيضا جانب ضرر غير مقصود، إذ أن هناك العديد من مواد الخام التي تحتاجها الصناعات في مصر والتي قد توقفت مع توقف استيراد المواد الخام اللازمة لصناعتها، مما أدى إلى مواجهة المصانع المصرية والمصنعين العديد من المشكلات جراء هذا القرار.

هذا بجانب أن القرارات التي قد اتخذتها الحكومة والتي شملت منع دخول المنتجات المنخفضة الجودة وكذلك السلع التي لا يحتاج إليها السوق بشكل ضروري قد ساهمت وبشكل كبير جدا في حماية المنتجات المحلية في السوق المصرية، وكان هذا ضمن الجانب الإيجابي الغير مقصود من تلك القرارات وفقا للتصريحات، هذا بجانب الاتفاقيات المشددة والتي تتعلق بالتجارة العالمية والتي جاءت لإحكام القيود على الإجراءات التي تتعلق بحماية المنتجات المحلية، هذا بعد الانخفاضات التي شهدتها قيمة الجنيه المصري خلال تعاملات الفترة الأخيرة أمام العملات الأجنبية.

الجدير بالذكر أن الكثير من الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة المصرية بهدف معين، من الممكن في الكثير من الأحيان أن تؤثر على ناحية أخرى من نواحي الاقتصاد والتي لم تكن مأخوذة في عين الإعتبار وقت تحديد هذا القرار أو الإجراء، وعليه فإن النتائج الغير مقصودة والمترتبة على القرارات من الممكن أن تأتي نافعة أو ضارة وفقا للترتيبات التي ستتشكل بناء على تلك القرارات.