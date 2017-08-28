الصين تهتم بتوسيع استثماراتها في مصر في مجال التكرير والبتروكيماويات

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أعلنت وزارة البترول خلال البيان الصادر عنها اليوم قيام رئيس شركة سينوبك الصينية التابعة للعمل في مجال البترول والغاز الطبيعي “لينج يِيكن” بإظهار الاهتمام الذي تكنه الشركة والذي يتعلق بتوسيع الاستثمارات التابعة لها في مصر خلال الفترة القادمة.

وخلال اللقاء الذي تم بين نائب رئيس الشركة وبين “طارق الملا” وزير البترول المصري، فقد أكد نائب رئيس الشركة الصينية قيام عدد من الخبراء الاقتصاديين والمستشارين الصينيين خلال الفترة الحالية بعمل دراسة شاملة على المشروعات الواعدة التي تهدف الصين إلى إقامتها في السوق المصرية خلال الفترة القادمة بهدف توسيع استثماراتها في البلاد، خاصة في مجال التكرير والبتروكيماويات والتي تهدف من خلالها إلى استغلال خبرة الشركة الكبيرة في هذا المجال.

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كما جاءت مطالب الوزير من الشركة الصينية خلال اللقاء بضرورة القيام باتخاذ مجموعة من الإجراءات الفعلية والتي تهدف إلى استغلال الفرص الاستثمارية من خلال استمرار التعاون المشترك بين البلدين، هذا في مجال البحث و الحفر والاستكشاف والإنتاج، أو في مجالات البتروكيماويات والتكرير.

و خلال التصريحات التي قام بها وزير البترول المصري “طارق الملا” فقد أكد على وجود استحواذ سينوبك على نسبة 33% من منطقة امتياز شركة أباتشي الأمريكية والتي تقع في الصحراء الغربية يعد بمثابة شراكة جديدة بين مصر والشركة الصينية، هذا بجانب المشاركة التي قامت بها الصين خلال عملية تأسيس شركة سينو ثروة للحفر والتي تمت بين الشركة الصينية وبين شركة ثروة للبترول المصرية بالمناصفة.

و خلال التصريحات الصادرة، فقد قام نائب رئيس الشركة خلال الاجتماع بتوجيه دعوة إلى وزير البترول لعقد زيارة قريبة إلى الصين وذلك من أجل الاطلاع على أحدث الخبرات التي وصلت إليها الصين والتي تتعلق باستخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال معامل التكرير والمصانع و خاصة التابعة منها إلى الشركة وكذلك التسهيلات التي أحدثتها تلك التكنولوجيا في مجال البترول.

صدر هذا خلال البيان الذي أصدرته وزارة البترول والذي يتعلق بالزيارة التي قام بها نائب رئيس الشركة الصينية، وكافة الفعاليات التي تمت خلال هذا الاجتماع والنية التي تعقدها الصين للقيام بتوسيع حجم استثماراتها في مصر خلال الفترة القادمة خاصة في مجال التكرير والبتروكيماويات.