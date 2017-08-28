وزير المالية يعلن موعد تخفيض الدولار الجمركي لـ16 جنيه

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قام السيد وزير المالية والذي يدعى عمرو الجارحى بالإعلان اليوم الاثنين أنه قد قرر أن يتم تخفيض سعر الدولار الجمركي في البلاد علي البضائع الموجودة بالجمرك إلى 16 جنيها بعد أن كان آخر حساب لها قد بلغ حوالي 16.25 جنيه واستمر لمدة شهر من أول شهر سبتمبر حيث جاء قرار السيد وزير المالية بأن يتم تغيير سعر الدولار الجمركي والذي بدوره يستخدم فى حساب قيمة الرسوم التي يقوم العملاء والتجار والمستوردين بدفعها نظير دخول البضائع للبلاد كما أنه يتم دفعها عن طريق استخدام العملة المحلية وفي المقابل يقوم العاملين بالجمارك بالإفراج الجمركي عن هذه البضائع المستوردة.

جدير بالذكر أن السيد الجارحى قد ذكر فى اتصال هاتفى له قد أجرته معه وكالة “رويترز”، أنه بالنسبة إلى قرار تخفيض سعر الدولار الجمركى الذي من المقرر أن يتم العمل به مع مطلع الشهر القادم جاء “اتساقا مع تحرك سعر العملة الأجنبية نزولا خلال الفترة الماضية”.

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من جهة أخرى، ورد عن السيد وزير المالية أنه بالنسبة إلى “الدولار الجمركي يكون عند نحو 90 % من سعر العملة فى السوق”، كما أن هذا التخفيض الذي أعلن عنه السيد وزير المالية والذي قرره على سعر الدولار الجمركي يعد الثاني من نوعه بعد تثبيته لمدة أربعة أشهر علي التوالي بقرارات وزارية صادرة من السيد وزير المالية.

كما أكدت بعض المصادر الاقتصادية على أنه يجرى تداول الدولار الأمريكي فى البنوك المصرية فى الفترة الحالية بعد توقف سلسلة من الارتفاعات وبدأ استقرار السوق في مصر وبدء تراجعه من جديد عند نحو 17.75 جنيه فى المتوسط وذلك مقابل سعر قد بلغ حوالي 17.95 جنيه قبل شهر من صدور القرار الجديد الصادر عن وزير المالية.

يعد الدولار الجمركي هو قيمة أرباح الجمارك في أي بلد والتي يتم صرفه على البضائع القادمة من الخارج والتي يقرر أن يتم إدخالها إلى البلاد، حيث يدفع هذا المبلغ المستورد ليحرر بضاعته من الجمارك ويتمكن من الاستفادة منها داخل البلاد.