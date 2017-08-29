تعرف على أسعار لحوم عيد الأضحى في منافذ بيع القوات المسلحة

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بدأ العد التنازلي لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وبدأت كافة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة به سواء على مستوى الأسر والعائلات أو على مستوى الجهات المسؤولة، حيث قامت منافذ البيع الخاصة بالقوات المسلحة بتوفير لحوم العيد بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها الموجودة في الأسواق الخارجية تزامنا مع قدوم العيد، وتشهد هذه المنافذ إقبالا كبيرا من قبل المواطنين لشراء ما يلزمهم من لحوم، وبخاصة أن هذه المنافذ تقدم هذا العام أنواع عديدة ومختلفة من اللحوم والتي يفضلها الكثير منهم.

كما تضمنت هذه المنافذ بيع الكثير من السلع والمنتجات الغذائية بأنواعها المختلفة والبقوليات وغيرها من المنتجات الأخرى الضرورية التى يحتاجها المواطنين بأسعار منخفضة، في محاولة منها لتخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري البسيط وسط الارتفاع الكبير في الأسعار الذي تشهده الفترة الحالية وغلاء المعيشة الذي يعانى منه قطاع كبير من المواطنين وبخاصة طبقة الفقراء ومحدودي الدخل، ومن خلال المقالة التالية نتعرف سويا على أسعار لحوم العيد في منافذ القوات المسلحة، وإليكم التفاصيل.

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يصل السعر الخاص باللحم الكندوز المجمد إلى اثنان وستون جنيه مصري للكيلو الواحد.

يصل السعر الخاص بلحم البتلو بالعظم إلى خمسة وتسعون جنيه مصري للكيلو الواحد.

يصل السعر الخاص باللحم المفروم إلى خمسة وتسعون جنيه مصري للكيلو الواحد.

يصل السعر الخاص باللحم البتلو المشفى إلى خمسة وتسعون جنيه مصري للكيلو الواحد.

يصل السعر الخاص لحم البفتيك البتلو إلى خمسة وتسعون جنيه مصري للكيلو الواحد.

يصل السعر الخاص كيلو عرق فلتو إلى خمسة وتسعون جنيه مصري.

يصل السعر الخاص بكيلو الكباب البتلو إلى خمسة وتسعون جنيه مصري.

يصل السعر الخاص بكيلو اللحم الضاني البلدي البتلو إلى مائة وعشرة جنيه مصري.

كما قامت وزارة التموين هي الأخرى بطرح كميات كبيرة من لحوم عيد الأضحى تزامنا مع قدوم العيد بتكلفة اقل من الموجودة في الأسواق الخارجية، وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها للمواطنين محدودي الدخل وحتى لا تؤدى مشكلة ارتفاع الأسعار إلى إفساد فرحتهم بالعيد الذي ما هو إلا ثلاثة أيام على الأكثر ويبدأ رسميا، حيث من المقرر أن يأتي هذا العام يوم الجمعة القادم الموافق 1 سبتمبر القادم 2017.