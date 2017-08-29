وزير التموين يقوم بجولة للتأكد من توفير السلع في المجمعات الاستهلاكية قبل حلول العيد

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أكد وزير التموين “على مصيلحي” خلال الفترة الماضية على ضرورة توفير السلع الغذائية في كافة المجمعات الاستهلاكية قبل حلول عيد الأضحى المبارك، وجاء هذا وفقا لمجموعة من الإجراءات التي تقوم بها وزارة التموين استعدادا لاستقبال عيد الأضحى.

وبناء عليه فإنه من المقرر أن يقوم وزير التموين والتجارة الداخلية “على مصيلحي” اليوم الثلاثاء بجولة على جميع المجمعات الاستهلاكية وذلك للتأكد من مدى استعداد المجمعات لاستقبال عيد الأضحى المبارك وما إذا كانت السلع التموينية متوفرة بشكل كامل في المجمعات كما أراد أم أن هناك نقص في أي من السلع، كما ومن المقرر وفقا للتصريحات أن تكون تلك الجولة في المجمعات التي تقع على مستوى القاهرة الكبرى.

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و خلال التصريحات التي قام بها أحد المصادر المَسؤولة، فقد أكد أن تلك الإجراءات التي يقوم بها وزير التموين هي واحدة من بين العديد من الإجراءات التي تهدف الوزارة من خلالها إلى الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتقوم الوزارة بهذا من خلال توفير السلع الغذائية للمواطنين في تلك المجمعات الاستهلاكية بأسعار مناسبة ومنخفضة عن أسعار التداول لنفس السلع في السوق، و خاصة اللحوم التي توفرها الوزارة في المجمعات بأسعار منخفضة عن السوق وبجودة عالية.

وقد عملت الوزارة خلال الفترة الأخيرة على تعزيز عملية توفير السلع والمنتجات التي يحتاج إليها المواطنين مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وذلك من خلال رفع حالة الاستعداد لدى الشركات القابضة للصناعات الغذائية، والتي تتبع الوزارة في جميع المحافظات، حيث أكدت الوزارة على ضرورة توفير السلع الغذائية للمواطنين سواء من خلال العربات المتنقلة والتي تتواجد في الميادين أوالأماكن الناشطة أو حتى في المقرات الثابتة للمجمعات الاستهلاكية.

هذا ضمن الاستعدادات التي تقوم بها وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الفترة الحالية استعدادا لعيد الأضحى المبارك، وتهدف الوزارة من خلال تلك الإجراءات إلى توفير السلع بأسعار أقل من الأسعار التي يتم تداولها به في السوق، هذا في ظل الارتفاعات الأخيرة التي شهدتها الأسعار خلال التعاملات والتي استمرت بشكل كبير مما أدى إلى زيادة العبء على كاهل المواطنين.