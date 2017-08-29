بنك التعمير والإسكان يغلق باب حجز قطع أراضي الإسكان الاجتماعي والمتميز اليوم

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أعلن بنك الإسكان والتعمير عن قيامه بإغلاق باب حجز ال24 قطعة أرض والتي تقع في عدد من المدن الجديدة نحو 19 مدينة، حيث تم طرح تلك الأراضي من قبل وزارة الإسكان باعتبارها أراضي إسكان اجتماعي ما بين 209 إلى 276 متر مربع بجانب أراضي أخرى للإسكان المتميز والأكثر تميزا والتي تتراوح من 300 متر مربع إلى مساحة 1500 متر مربع.

وخلال الفترة التي أعلن فيها بنك التعمير والإسكان فتحه لبَاب حجز وحدات الإسكان الاجتماعي، فقد تمكن عدد من المواطنين يصل إلى 126 ألف شخص من التقدم للحجز وكان هذا حتى نهاية الأسبوع الماضي، في حين أن عدد الأشخاص الذين تقدموا لشراء كراسات الشروط والتي طرحتها الوزارة لمعرفة جميع التفاصيل التي تتعلق بالوحدات و الإطلاع على طرق الدفع التي أتاحتها الوزارة قد وصل إلى 208 ألف مواطن.

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الجدير بالذكر أنه خلال الفترة الماضية والتي أعلن فيها البنك عن فتح باب الحجز للوحدات، قد أقبل الكثير من المواطنين وخاصة خلال الشهر الجاري وكان هذا على مستوى الجمهورية، وذلك للقيام بسحب كراسات الشروط والتقديم في الحجز على مسابقة القرعة التي تتم لتلك الأراضي والتي أعلنت وزارة الإسكان خلال الفترة الماضية عن طرحها إياها في عدد من المدن المصرية الجديدة التي تصل إلى 19 مدينة، ومن المقرر أن يتم تخصيص تلك الأراضي التابعة للإسكان الاجتماعي والمتميز والأكثر تميزا من خلال القرعة التي ستجريها وزارة الإسكان.

هذا وتهدف وزارة الإسكان من خلال تلك المشروعات إلى العمل على توفير الوحدات السكنية المناسبة للشباب، وجاء هذا الحل خاصة بعد الارتفاعات التي طرأت على نسبة الكثافة السكانية، هذا بجانب التكدس والازدحام الذي تشهده المدن خلال الفترة الحالية والذي تسعى الوزارة للتخلص مِنه من خلال المدن الجديدة التي تقوم ببنائها وإنشاء الوحدات السكنية بداخلها.

كما وتقوم الوزارة بطَرح الوحدات السكنية في هذا المشروع كاملة التشطيب والتي يتم تحديد سعر الوحدات بحيث تتناسب مع جميع فئات الشعب وخاصة محدودي الدخل منهم، هذا بجانب أن سعر الوحدة السكنية يختلف من وحدة إلى اخرى ويتم تحديدة وفقا للميزات التي تجعل الوحدات السكنية تختلف عن بعضها.