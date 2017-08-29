القوات المسلحة تطرح 250 طن لحوم بشكل يومي في 700 منفذ بالجمهورية بأسعار منخفضة

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تقوم الحكومة خلال الفترة الحالية بمحاولة تخفيف أعباء المواطنين التي نتجت عن الارتفاعات المستمرة التي تشهدها أسعار السلع والمنتجات في السوق، ويأتي هذا بناء على توجيهات رئيس البلاد “عبد الفتاح السيسي”، حيث صدرت أوامر من قبله للقَائد العام للقوات المسلحة، الفريق الأول “صدقى صُبحي” بضرورة ضخ ما يزيد عن 250 طن من اللحوم والسلع الغذائية بشكل يومي إلى المواطنين من قبل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

حيث يتم توفير تلك السلع من المزارع والشركات التابعة للجهاز، والتي سوف يقدمها للمواطنين بأسعار منخفضة عن أسعار السلع في السوق، ومن المقرر أن يتم طرح تلك السلع في عدد 700 من المنافذ حول الجمهورية.

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وقد قام الجهاز بناء على التوجيهات الصادرة من القيادة العامة للقوات المسلحة بتوفير 900 إلى 950 سيارة نقل مبردة والتي ستعمل كمنافذ متحركة، حيث ستتواجد تلك المنافذ في أكثر الأماكن كثافة سكانية وخاصة في المدن الكبرى وذلك لتقوم بطرح السلع الغذائية للمواطنين، وسيتم عرض أسعار السلع من خلال لوحة كبيرة على السيارة هذا بجانب توضيح الأرقام التي يمكن ارسال الشكاوى عليها.

ووفقا للأسعار التي يتم طرح السلع بها من خلال المنافذ، فإن أسعار اللحوم تتراوح من 60 جِنيه للحوم و 31 جنيه بالنسبة للدواجن وكذلك الجبن الأبيض يأتي ابتداء من 16 جنيه بينما و يعادل اللتّر من الزيت 19 جنيه، هذا بجانب المنافذ الثابتة التي تم الإعلان عن افتتاحها والتي تعادل 700 منفذ، هذا و يتم طرح جميع السلع الغذائية للمواطنين من خلال تلك المنافذ.

الجدير بالذكر أن تطبيق جميع الشروط يتم من خلال النظام الدقيق الذي تم وضعه من قبل القوات المسلحة و الذي يخضع كذلك إلى مستويات عالية من المُراقبة على المنتجات وكذلك اللحوم، حيث يتم تقوم عدد من الوزارات بالتعاون للاتفاق لإتمام جميع العمليات التي تخضع لها عمليات توريد تلك المنتجات وإيصالها للمواطنين، ابتداء من التعاقد والكشف البيطري على العينات قبل الذبح مرورا بالذبح على الطريقة الإسلامية و تلك الفحوصات التي تمر عليها العينات قبل وبعد عمليات الشحن وحتى عمليات التبريد و ايصَال المنتجات إلى المواطن.

وقام الجهاز بالتنسيق مع الجيوش الميدانية في ظل الإقبال على تلك المنافذ من قبل المواطنين، حيث سيتم خلال الفترة القادمة افتتاح العديد من المنافذ الجديدة بِداخل المحافظات، لتقديم المزيد من الاستفادة للمواطنين والوصول إلى عدد أكبر على مستوى الجمهورية.