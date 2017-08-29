لأول مرة منذ 10 أشهر.. إنخفاض أسعار الدواجن في مصر إلى 19جنيهاً

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انخفاض جديد في أسعار الدواجن في مصر حيث انخفضت أسعار اللحوم البيضاء داخل الأسواق المصرية بجميع المحافظات ليسجل سعر كيلو الحى منها حاليًا عند تسليم مزارع حوالي 19 جنيهاً، ينتج انخفاض كبير فى أسعار الدجاج بالأسواق يحدث في مصر لأول مرة منذ شهر أكتوبر الماضي، ويأتي هذا الانخفاض الكبير في الأسعار اللحوم البيضاء فى نفس الوقت الذى ارتفع فيه سعر اللحوم الحمراء وذلك بسبب موسم عيد الأضحى.

كما ارتفعت الأسعار لدى تجار التجزئة في آخر تعاملاتها بالأسواق حيث وصل سعر كيلو اللحوم البيضاء حوالي 27 جنيهاً وذلك بالنسبة إلى الكيلو الحي منها بينما ورد أن سعر الكيلو من الدجاج قد وصل إلى 35 جنيهاً، وعن سعر كرتونة البيض الأبيض قد ورد أنه قد وصل إلى 45 جنيهاً بينما بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر منها الآن نحو 46 جنيهاً، أما فيما يخص سعر البيض البلدى قد ورد أنه يتراوح ما بين 55 إلى 60 جنيهاً.

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كما أكد السيد عبد العزيز السيد، والذي يشغل منصب رئيس شعبة الدواجن التابعة إلى اتحاد الغرف التجارية، أنه قد انخفض سعر الدواجن في مصر بشكل قياسي مقارنة بأسعار شهر أكتوبر في العام الماضي 2016، وجاء ذلك بسبب ضعف إقبال المواطنين عليها في هذه الفترة بالذات والتي تعد من أكثر الفترات انخفاضًا على شراء الدواجن، وعن نسبة الإقبال الشديد الخاصة بعملية شراء اللحوم الحمراء فقد ارتفعت بشكل ملحوظ في هذه الفترة سواء على اللحوم الطازجة أو اللحوم المجمدة أو حتى الماشية منها وذلك بمناسبة عيد الأضحى.

وعن السبب الثاني وراء هذا الانخفاض هو سعر الأعلاف والذى قد انخفض إلى 500 جنيه ليترتب علي هذا وصول سعر الطن منه إلى 6300 جنيه وقد جاء ذلك بدلاً من 6800 جنيه، وقد طالبت الأجهزة الرقابية في تعاملاتها داخل وزارة التموين والتجارة علي ضرورة ضبط الأسواق المصرية والتعامل بحزم مع الحلقات الوسيطة والتي كانت السبب وراء ارتفاع الأسعار بشكل كبير كما يتم تفعيل السعر الاسترشادي الخاص بالغرف التجارية، حيث أنه قد تأكد على أن سعر الدواجن جملة خلال اليوم قد وصل إلى 19جنيهاً، وبالنسبة إلى السعر الاسترشادي للشعبة قد بلغ نحو 23 جنيهاً، ولكن هذا السعر لا يتم العمل به دائمًا بسبب الحلقات الوسيطة.