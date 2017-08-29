ارتفاع أسعار الذهب فى مصر للمرة الثانية

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ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملاتها اليوم الثلاثاء، حيث بلغ ارتفع سعر جرام الذهب اليوم بقيمة 4 جنيهات، ليكون بهذا قد ارتفع سعر الذهب للمرة الثانية ليصبح قيمة الإرتفاع فى سعر الذهب في الاسواق ومحلات الصاغة داخل البلاد اليوم إلى حوالي 8 جنيهات وذلك لكل عيار ذهب من الأعيرة المختلفة الموجودة والمتداولة داخل الأسواق المصرية.

ورد أنه قد سجل سعر جرام الذهب عيار 21 بعد هذه الزيادة 645 جنيها وذلك لأول مرة له حيث لم يرتفع إلى مثل هذا الحد الصارخ منذ الاضطرابات التي تشهدها الأسواق المصرية بوجه عام وسوق الذهب علي وجه الخصوص، وقد جاء هذا بعد قرار السيد رئيس البنك المركزي خلال شهر نوفمبر 2016 والخاص بتحرير سعر الصرف.

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بعد الارتفاع الجديد علي المعدن الاصفر أصبحت سعر الذهب فى مصر الآن بالنسبة إلى عيار ١٨ أنه قد بلغ حوالي 525.85 جنيه بينما قد بلغ سعر عيار ٢١ منه حوالي 645 جنيه وبالنسبة إلى عيار ٢٤ قد بلغ حوالي 737.15 جنيه وعن سعر الجنيه الذهب قد بلغ بعد هذا الإرتفاع حوالي 5160 جنيه أما عن السعر العالمي للمعدن الأصفر قد بلغ حوالي 1323 دولار أمريكي.

صرح السيد إيهاب واصف والذي يشغل حاليًا منصب عضو شعبة المعادن الثمينة فى الغرفة التجارية، إنه سوف يقوم لأول مرة في تاريخ اسعار الذهب أن ترتفع أسعار الأوقية عالميًا وتصل إلى 25 دولارا وذلك فى يوم واحد علي الرغم من انخفاض أسعار الدولار بوتيرة كبيرة مؤخرًا أمام المعدن الأصفر ليترتب علي هذا تحقيق أقل مستوى قد وصل له الذهب منذ 4 أشهر ليرتفع في مصر.

من جهة أخرى قد ورد أن ارتفاع سعر الدولار في البلاد والعالم كان السبب ورائها هو الإعصار الذى ضرب ولاية تكساس الأمريكية بالإضافة إلى البيانات الاقتصادية السلبية التي أثرت على هذا ايضًا بشكل كبير وترتب عليها ارتفاع السعر العالمي للأوقية وعليه تستجيب أسعار الذهب في مصر اليوم وترتفع حيث يتأثر سعر الذهب في مصر بعدة عوامل ويرتفع وينخفض بناءًا عليها.