خبير اقتصادي: عواقب قرارات الإصلاح يتحملها المواطن وحده و الانخفاض في قيمة العجز دُفعت من جيبه

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أعلن الخبير الاقتصادي “مدحت نافع” خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها أن قيمة التراجع الذي قد شهدته قيمة العجز في الموازنة إلى نسبة أقل من 11% هو شئ جيد بالنسبة للحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ولكن على الجانب الآخر، فإن قيمة الإصلاحات الاقتصادية التي تصدر قراراتها الحكومة والتي ساهمت في انخفاض نسبة العجز يتم دفع ثمنها من جيب المواطن المصري.

وخلال التصريحات التي قام بها أثناء قيامه بمداخلة هاتفية على القناة التلفزيونية “التلفزيون العرب” أثناء برنامج “بتوقيت مصر” أضَاف، أنه بالرغم من الإجراءات الإصلاحية القاسية التي اتخذتها الحكومة المصرية والتي على رأسها تقليل حجم الاستيراد بدرجة كبيرة، هذا بجانب الارتفاعات التي طرأت على الأسعار للخدمات والسلع التي تقدم للمواطنين في السوق، إلا أن الحكومة لم تستطع تحقيق ما هدفت إليه وهو ألا ترتفع نسبة العجز في الموازنة عن 9%.

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الجدير بالذكر أنه بالرغم من الانخفاضات الملحوظة التي شهدها عجز الموازنة إلا أن الدين العام قد شهد ارتفاع كبير أيضا بحيث أن الارتفاعات التي طرأت عليه قد جعلته يتخطى مقدار ثلث الموازنة، إلا أن هذا يشير إلى أن مقدار القروض التي تأخذها الحكومة المصرية خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي تجعل البلاد في خطر كبير تشير إليه العديد من المؤشرات على رأسها الارتفاعات التي يشهدها الدين العام.

و في نهاية التصريحات التي قام بها نافع، أكد أنه ليس من العدل أن تقع عواقب قرارات الإصلاح الاقتصادي على المواطن وحده، وأنه لابد أن يكون للحكومة المصرية نصيبها من تلك الإجراءات، بحيث لا يكون المواطن هو من يشرب الدواء المر وحده.

يذكر أن الحكومة المصرية قد اتخذت خلال الفترة الأخيرة مجموعة من الإجراءات الاقتصادية القاسية التي جاءت بهدف تحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وقد أدت تلك الإجراءات إلى ارتفاع كبير ومستمر في الأسعار والسلع التي تقدم للمواطنين.

الجدير بالذكر أنه بالرغم من قسوة تلك الإجراءات التي تعلنها الحكومة الواحد تلو الآخر، إلا أن تلك الإجراءات لا تأتي بالنتائج المرجوة منها و إنما ترفع من حالة السوء التي تمر بها الحالة الاقتصادية في البلاد.