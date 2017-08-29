“الإحصاء” يعلن ارتفاع قيمة الأجور إلى 190 مليار جنيه خلال 10 أشهر

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أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تقرير عن شهر أغسطس الحالي 2017 يفيد بارتفاع قيمة الأجور إلى مائة وتسعين مليار جنيه مصر في عشرة أشهر من شهر يوليو لعام 2016 إلى شهر مايو 2017، إذا ما تم مقارنته مع نفس الفترة من العام المالي السابق 2015/ 2016، حيث استحوذت الأجور على نسبة تصل إلى أربعة وعشرين في المئة من إجمالي المصروفات الحكومية.

حيث أوضح تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن مجمل المصروفات الحكومية في الفترة من شهر يوليو لعام 2016 إلى شهر مايو 2017، بمقارنته نفس الفترة من العام المالي الماضي 2015/ 2016 حيث سجل الأجور من إجمالي النفقات الحكومية للدولة للعام المالي السابق نسبة 28.2 في المئة من إجمالي النفقات الحكومية بما يعادل 184,8 مليار جنيه مصري، أما بالنسبة لعام 2016/ 2017 سجلت الأجور نسبة تصل إلى 24,1 في المئة من إجمالي النفقات الحكومية أي بما يعادل مائة وتسعين مليار جنيه مصري.

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كما أشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة المنح والدعم سجلت حوالي 22,8 في المئة من حجم النفقات الحكومية في الفترة من شهر يوليو 2016 إلى شهر مايو لعام 2017 أي ما يعادل 179,6 مليار جنيه مصري، بفوائد استحوذت على قيمة 35,2 في المئة من المصروفات الحكومية أي ما يعادل مائتين وسبعة وسبعين جنيه مصري، أما نسبة الاستحواذ على المنح والدعم بالإضافة إلى الفوائد في نفس الفترة تصل إلى قيمة الدعم حوالي 21,4 في المئة وقيمة الفوائد سجلت نسبة 32,1 في المئة على وجه الترتيب حيث بلغت القيم 140,3 مليار جنيه للدعم، ومائتان وعشر مليار جنيه مصري للفوائد

كما أظهر التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن الفترة من شهر يوليو لعام 2016 إلى شهر مايو لعام 2017 أن قيمة المشتريات الحكومية سجلت نسبة 3,8 في المئة، بقيمة تصل إلى 29,9 مليار جنيه مصري، في مقابل نسبة أربعة في المئة عن الفترة من شهر يوليو لعام 2015 إلى شهر مايو لعام 2016 لتسجل قيمة 26,6 مليار جنيه مصري، حيث استحوذت استثمارات شراء الأصول الغير مالية نسبة 7,8 في المئة من النفقات الحكومية في الفترة المالية التي تم ذكرها من عام 2017.