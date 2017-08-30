انخفاض في بورصة نيويورك بسبب إعصار “هارفي” وبيونغ يانغ

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تم افتتاح البورصة في نيويورك على انخفاض في الأسهم خلال يوم أمس الثلاثاء، وذلك بسبب توتر المستثمرين في وول ستريت بعد أن قامت كوريا الشمالية بإلقاء صاروخ بالستي فوق سماء اليابان ثم سقط بعد ذلك في مياه المحيط الهادئ.

ومن جهة أخرى استمر تقييم الأضرار في قطاعات النفط الأمريكية بسبب الدمار الذي سببه اعصار هارفي في سواحل خليج المكسيك، الذي يعد من أغنى المناطق بالنفط في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أدى هذا الإعصار إلى توقف نسبي وانقطاع كبير وبطء في عمليات إنتاج وتكرير النفط.

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والجدير بالذكر انه خلال اقل من عشر دقائق من بدء تداول الأسهم في بورصة وول ستريت، تم انخفاض ملحوظ في مؤشر دوا جونز الصناعي، وأيضا حدث انخفاض في مؤشر ستاندرد آند بورز 500، وقد طال أيضا الانخفاض مؤشر ناسداك، وقد وصل الانخفاض في الثلاثة مؤشرات إلى 0,5% وذلك بالمقارنة مع الإغلاق الذي حدث يوم الاثنين الماضي.

ويذكر أن كل الأسواق العالمية كانت قد شهدت انخفاض كبير في كل مؤشراتها خلال اليوم الثلاثاء بسبب الصاروخ الكوري الشمالي الذي حلق فوق سماء اليابان، ولكن من جهة أخرى شهد كلا من اليورو والذهب ارتفاع ملحوظ.

وأيضا كان قد حدث تضرر كبير لثقة المستثمرين في النفط بسبب إعصار هارفي إلى غرق الشوارع والبيوت في مدينة هيوستن بتكساس، وتم التصريح من قبل بعض الخبراء الماليين أن إعصار هارفي الذي ضرب سواحل خليج المكسيك قد إثارة شعورا عاطفي بين الشعب الأمريكي، وذلك بسبب الحالات الإنسانية به، وأيضا لأن معالجة أضراره سيكون لها تكاليف عالية جدا، حيث انه اقوى اعصار قد ضرب الشواطئ في الولايات المتحدة منذ وقت طويل.

وقد دفعت كل هذه الأحداث المستثمرين الأمريكيين إلى أن يقوموا باللجوء إلى طرق تقليدية وامن من حيث الاستثمار ومن بين هذه الطرق اللجوء إلى الذهب واللجوء إلى السندات الأمريكية.

وبناء على ذلك قد ارتفع اليورو الأوروبي أمام الدولار الأمريكي بأعلى معدل له منذ أربعة أشهر، وأيضا حدث ارتفاع ملحوظ لسعر الذهب، ومن جانب آخر فقد شهدت البورصة في آسيا وأوروبا انخفاض كبير بسبب التخلي عن الأسهم الخطرة فيها.